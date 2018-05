Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo governo introduca una tassa patrimoniale. A quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini, Silvio Berlusconi confessa quali sono i suoi maggiori timori. E lo fa durante una visita durata circa un’ora alla mostra mercato degli antiquari Amart, alla Permanente di Milano.

“Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose”, aveva detto prima di lasciarsi sfuggire un commento conversando con uno degli espositori che gli stava mostrando la sua collezione.”Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale“, ha detto il leader di Forza Italia. Poco dopo ecco che arriva la smentita: “La frase non è stata pronunciata nel corso della visita privata alla mostra e non corrisponde al pensiero del Presidente”, fanno sapere dallo staff.

Quindi Berlusconi ha ribadito quanto detto due giorni fa. I cronisti gli chiedono: visto che la Lega tratta con il Movimento 5 stelle, – che aveva posto come condizione la sua esclusione da un eventuale esecutivo per aprire qualsiasi interlocuzione – lui si sente tradito dall’alleato Salvini? “No, no”, ha risposto l’ex presidente del consiglio uscendo dalla mostra. Dove ha comprato un disegno di Marc Chagall, che ritrae un nudo di donna. Mistero sulla cifra pagata da Berlusconi per il suo acquisto. Il dipinto di Chagall più costoso di sempre è stato venduto a New York nel novembre 2017 in cambio di 24,8 milioni di dollari. Certo, quello di Berlusconi è solo un disegno, ma è da acquisti come questo che si capisce perché l’ex cavaliere teme così tanto un’eventuale patrimoniale. Al netto delle smentite.