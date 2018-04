Centrato il 6 al Superenalotto. La giocata, da più di 130 milioni di euro, è stata registrata in un’edicola di Caltanissetta.

La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. E con il jackpot da 130.195.242,12 euro diventa la quinta vittoria più alta di sempre al Superenalotto. Al primo posto restano i 177 milioni del 2010, seguiti dai 163 milioni del 2016 vinti a Vibo Valentia e dai 147 del 2009 a Bagnone, mentre al quarto posto si piazza il 6 del febbraio 2010 da 139 milioni di euro.

Il fortunato, comunica Sisal, ha centrato il 6 con una “schedina 2 pannelli” nell’edicola Totip Tris Uno del comune siciliano. Con la stessa giocata sono stati realizzati anche un 5 e un 4, rispettivamente dal valore di circa 19mila euro e di 334,92. Un punto vendita “fortunato”, quello di Caltanissetta, perché il 13 giugno dell’anno scorso erano già stati incassati più di 165mila euro con un 5.

“Non ho idea chi possa essere il fortunato vincitore di questa incredibile estrazione. Da noi giocano soprattutto pensionati, impiegati e molti forestieri di passaggio. Auguri a chi ha vinto e speriamo che si ricordi anche di noi”, ha affermato Fabrizio Sunseni, 49 anni, marito di Sabrina Savarino, la titolare dell’edicola in via Vitaliano Brancati a Caltanissetta dove è stato centrato il sei. Davanti all’edicola si sono radunati amici e curiosi per brindare al neo milionario, di cui ancora non si conosce l’identità.