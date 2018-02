“Prima di dar le piazze a Forza Nuova bisogna pensarci due volte, perché queste autorizzazioni devono tenere sempre conto di un contesto”. Così Pier Luigi Bersani (Leu) ha commentato la scelta di Bologna di concedere piazza Galvani al partito di Roberto Fiore. “Abbiamo già visto tante volte come reagire a rigurgiti fascisti. L’abbiamo sempre fatto andando in piazza e andandoci tutti – ha detto Bersani, di passaggio al presidio antifascista indetto dall’Anpi sotto il Sacrario dei partigiani. “ Credo che la strada sia ancora quella ma attualmente non basta. C’è una destra regressiva, parafascista che sta raccogliendo consensi laddove c’è rabbia, disagio e frustrazione. Bisogna che la sinistra vada lì”.