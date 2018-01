“Mi auguro che durante questo mese di campagna elettorale qualcuno torni a parlare di omofobia e di stepchild adoption, al momento non vedo una grande attenzione su questi temi. Io non ho chiesto candidature e non me ne hanno proposte. Però sono molto giovane quindi non escludo di poter tornare un giorno a fare politica attiva” Cosi, Vladimir Luxuria a margine della presentazione del progetto “questa casa non è un albergo” presso il Rainbow center di Napoli.