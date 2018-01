L’Istituto Superiore dell’Aviazione Civile di Ulyanovsk, una delle più prestigiose scuole governative della Russia dai tempi di Stalin, si è trasformato nel set di un video in cui 15 cadetti ballano sulle note di ‘Satisfaction’ del dj Benny Benassi indossando costumi sadomaso. Il governatore regionale Sergey Morozov, fedelissimo di Putin, ha annunciato che è stata instituita una commissione speciale per esaminare il video e punire i responsabili. Il video, rimbalzato anche sui siti occidentali, ha innescato la polemica in rete: punizione giusta o “repressione omofoba di una goliardata innocua”?