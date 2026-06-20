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Ultimo aggiornamento: 11:28

Libano, nuovi attacchi di Israele dopo il cessate il fuoco: almeno 5 morti nel sud del Paese. Beirut: “Ucciso un nostro soldato”

di Redazione Esteri
Iran: "Gravi e immediate conseguenze". Hezbollah: "Tregua senza significato se Tel Aviv resta nei nostri confini"
Libano, nuovi attacchi di Israele dopo il cessate il fuoco: almeno 5 morti nel sud del Paese. Beirut: “Ucciso un nostro soldato”
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Momenti chiave

  • Esercito libanese: "Israele ha preso di mira un soldato e lo ha ucciso"
  • Israele, il sondaggio: per il 59% Netanyahu deve dimettersi e non ricandidarsi
  • Libano, media: "5 morti nel raid di Israele dopo il cessate il fuoco"
    • 11:26

      Esercito libanese: “Israele ha preso di mira un soldato e lo ha ucciso”

      L’esercito libanese ha dichiarato che un attacco israeliano ha ucciso un suo soldato nel sud del Paese oggi, nonostante il nuovo accordo di cessate il fuoco raggiunto il giorno prima tra Israele e Hezbollah. “Un attacco nemico israeliano ha preso di mira un soldato dell’esercito sulla strada Kfar Rumman-Nabatieh, causandone il martirio”, si legge in un comunicato dell’esercito, aggiungendo che “la continuazione dei brutali attacchi israeliani punta a ostacolare qualsiasi soluzione che permetta di ripristinare la stabilità in Libano”.

    • 11:25

      Teheran: “Gravi e immediate conseguenze se Israele prosegue la guerra”

      “Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington, se l’altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del recente memorandum d’intesa firmato tra Iran e Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh. Il “proseguimento della guerra” da parte di Israele avrebbe “gravi e immediate conseguenze”, ha aggiunto, parlando ad Al Jazeera e denunciando i recenti attacchi israeliani contro il Libano. “L’Iran cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d’intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto”, ha affermato.

      Riferendosi alla situazione nello Stretto di Hormuz, Khatibzadeh ha affermato che l’Iran continuerà a fornire servizi di navigazione in coordinamento con l’Oman e in conformità con il diritto internazionale. Teheran non imporrà tariffe di transito durante il periodo di 60 giorni previsto dall’accordo, ma in seguito verrà introdotto un nuovo meccanismo per la gestione della via navigabile, che sarà presentato ai Paesi della regione. Khatibzadeh ha inoltre dichiarato che qualsiasi futuro accordo dovrà includere lo sblocco di tutti i fondi iraniani congelati. 

      Riferendosi alla situazione nello Stretto di Hormuz, Khatibzadeh ha affermato che l’Iran continuerà a fornire servizi di navigazione in coordinamento con l’Oman e in conformità con il diritto internazionale. Teheran non imporrà tariffe di transito durante il periodo di 60 giorni previsto dall’accordo, ma in seguito verrà introdotto un nuovo meccanismo per la gestione della via navigabile, che sarà presentato ai Paesi della regione. Khatibzadeh ha inoltre dichiarato che qualsiasi futuro accordo dovrà includere lo sblocco di tutti i fondi iraniani congelati.

    • 11:18

      Israele, il sondaggio: per il 59% Netanyahu deve dimettersi e non ricandidarsi

      La maggioranza dell’opinione pubblica isrealiana ritiene che Netanyahu dovrebbe dimettersi e non candidarsi alle prossime elezioni. È quanto emerge da un sondaggio del talk ‘Ulpan Shishì, a quattro mesi dalle elezioni. Secondo i risultati del sondaggio, il 59% crede che Netanyahu non dovrebbe candidarsi, contro il 33% che pensa che dovrebbe farlo e l’8% che ha risposto “non so”. Il sondaggio, riporta Channel 12, ha chiesto anche chi dovrebbe guidare il Likud: al primo posto si piazza Nir Barkat con il 18%, seguito dal ministro della Giustizia Yariv Levin con il 9%, da quello della Difesa Yisrael Katz con il 7% e dal presidente della Knesset Amir Ohana con il 6%.

    • 11:05

      Libano, nuova ondata di attacchi Israele

      E’ salito a cinque morti il bilancio del raid aereo israeliano condotto oggi contro la città di Arabsalim nel sud del Libano, nonostante l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrato in vigore alle 15 di ieri ora italiana. Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna affermando che aerei da guerra e droni israeliani hanno effettuato una serie di attacchi nella zona di Nabatieh durante la notte e nelle prime ore del mattino, distruggendo edifici residenziali e case, mentre l’artiglieria israeliana ha bombardato Nabatieh e la sua periferia prima dell’alba.

    • 11:01

      Libano, media: “5 morti nel raid di Israele dopo il cessate il fuoco”

      Almeno tre persone hanno perso la vita in un raid aereo condotto dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel sud del Libano nonostante sia entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Lo rende noto l’agenzia di stampa libanese Nna. 

      E’ salito a cinque morti il bilancio del raid aereo israeliano condotto oggi contro la città di Arabsalim nel sud del Libano, nonostante l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrato in vigore alle 15 di ieri ora italiana. Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna affermando che aerei da guerra e droni israeliani hanno effettuato una serie di attacchi nella zona di Nabatieh durante la notte e nelle prime ore del mattino, distruggendo edifici residenziali e case, mentre l’artiglieria israeliana ha bombardato Nabatieh e la sua periferia prima dell’alba.

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