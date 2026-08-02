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Sei persone sono morte e trenta sono rimaste ferite in uno scontro tra veicoli sulla statale 79 Ternana, la superstrada che collega Terni a Rieti. L’incidente è avvenuto in territorio laziale al confine con l’Umbria, tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco, all’uscita della galleria di Greccio. A quanto ricostruito finora, un pullman turistico su cui viaggiavano venti persone ha impattato contro un camper proveniente dalla direzione opposta, distruggendolo: a perdere la vita i due conducenti e due passeggeri del pullman, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Coinvolte anche tre automobili, una delle quali si è ribaltata: sulla carreggiata un tappeto di oggetti e detriti.

Quattro feriti sono stati trasportati in eliambulanza e ricoverati in codice rosso negli ospedali di Terni e Gemelli di Roma, mentre gli altri 24 si trovano negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno in codici giallo e verde. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni causando lunghe code: sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche sei squadre dei Vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Rieti e da quello di Terni. Il pm di turno della Procura di Terni ha svolto un sopralluogo: probabile l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale od omicidio colposo.