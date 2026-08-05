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Le truppe israeliane “non si ritireranno dalle attuali linee a Gaza finché Hamas non sarà completamente disarmato”. Ad affermarlo è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video postato su Facebook. “Trump ritiene, e il suo team ritiene – prosegue – che Hamas possa essere completamente disarmato e Gaza smilitarizzata – stiamo valutando la questione”. “Ci hanno inviato una bozza – afferma ancora – ma non eravamo d’accordo. Non era la nostra bozza. Abbiamo inviato le nostre risposte”. Israele, ha poi fatto presente Netanyahu, sta “ordinando alle truppe delle Idf di fare tutto il necessario per difendersi, difendere il nostro territorio e proteggere i nostri civili”.