Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:08

Netanyahu: “Israele non approva il piano per il disarmo di Hamas sostenuto dagli Usa”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Netanyahu respinge l'accordo del Board of peace: "Non ci ritiriamo da Gaza"
Icona dei commenti Commenti

Le truppe israeliane “non si ritireranno dalle attuali linee a Gaza finché Hamas non sarà completamente disarmato”. Ad affermarlo è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video postato su Facebook. “Trump ritiene, e il suo team ritiene – prosegue – che Hamas possa essere completamente disarmato e Gaza smilitarizzata – stiamo valutando la questione”. “Ci hanno inviato una bozza – afferma ancora – ma non eravamo d’accordo. Non era la nostra bozza. Abbiamo inviato le nostre risposte”. Israele, ha poi fatto presente Netanyahu, sta “ordinando alle truppe delle Idf di fare tutto il necessario per difendersi, difendere il nostro territorio e proteggere i nostri civili”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione