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Nuovi raid russi con droni e missili balistici hanno colpito nella notte tra il 4 e il 5 agosto Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 15 civili morti e 50 feriti. “La regione di Kiev ha subito ancora una volta uno dei più tragici attacchi nemici. Purtroppo, l’attacco russo è costato la vita a 15 civili”, ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare regionale.

Le esplosioni hanno interessato almeno sette punti della capitale, in particolare i distretti di Holosiivskyi, Desnianskyi, Obolonskyi e Sviatoshynskyi. Le squadre di soccorso sono intervenute anche in quattro località del distretto di Brovary, due nel distretto di Bucha e una in quello di Fastiv. A Brovary i bombardamenti hanno provocato vasti incendi in alcuni magazzini della città e nei villaggi di Velyka Dymerka, Kvitneve e Peremoha. Nel distretto di Fastiv è stato spento l’incendio di un veicolo all’interno dell’area di un’azienda. A Bucha, invece, proseguono le operazioni per domare le fiamme divampate in un magazzino nel villaggio di Chayky. A Sofiivska Borshchahivka è stato spento un rogo scoppiato nei pressi di un’impresa logistica. La Russia sostiene di aver colpito, durante i raid notturni, centri logistici utilizzati per scopi militari. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui tre navi nei pressi della città portuale di Odessa, sul Mar Nero, sarebbero state danneggiate. Secondo quanto riferito da Reuters, inoltre, un’unità missilistica nordcoreana sarebbe stata schierata nella Russia occidentale e potrebbe essere dotata di 120 missili balistici e sei lanciatori destinati agli attacchi contro l’Ucraina. A riferirlo è stato un funzionario dell’intelligence militare ucraina. L’attacco russo, secondo l’aeronautica militare ucraina, ha coinvolto 115 droni e 28 missili ad alta velocità, compresi missili balistici. Kiev sostiene di non essere riuscita a intercettare nessuno dei missili lanciati durante la notte, denunciando una drastica carenza di munizioni per la difesa antibalistica.

Nella stessa notte, secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate ucraine hanno lanciato 475 droni contro 16 regioni della Russia, compresa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero. Mosca sostiene di averli intercettati tutti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiorna il bilancio delle perdite russe al fronte. Secondo Kiev, nel solo mese di luglio le forze russe avrebbero registrato 30.272 tra morti e feriti gravi. “Il ministero della Difesa ha presentato un rapporto sulle perdite russe al fronte nel mese di luglio”, ha scritto Zelensky su Telegram, indicando nell’unità Alpha del Servizio di sicurezza dell’Ucraina quella con il maggior numero di obiettivi neutralizzati. “Complessivamente, a luglio, tutte le nostre unità al fronte hanno eliminato 30.272 russi, in particolare con l’ausilio di droni. Questa cifra include sia i morti che i feriti gravi e solo i casi per i quali esiste una chiara prova video”, ha aggiunto il presidente ucraino. Secondo Zelensky, dunque, la tendenza al fronte rimane invariata: “Ogni mese, i russi perdono circa 30.000 soldati”. Il presidente ha infine annunciato che l’esercito e le altre unità delle Forze di difesa e sicurezza ucraine avranno a disposizione un numero ancora maggiore di droni.