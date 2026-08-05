Sul podio anche Barbara Pozzobon che con il suo terzo posto ha vinto anche la medaglia di bronzo, chiudendo alle spalle dell’ungherese Mihalyvari Farkas, argento a 2″21 dall’azzurra. Per la 32enne è la quinta medaglia in campo europeo, la prima su questa distanza. Taddeucci dopo una prestazione di forza e condotta perfettamente sotto l’aspetto tattico ha tagliato il traguardo davanti a tutte dopo 1 ora 02’31 di gara. L’ Italia al momento in testa al medagliere del nuoto di fondo con 2 ori e 3 bronzi. Domani giorno di riposo e poi le due 3 km ko e sabato la staffetta 4×1500 metri.

“Sono felice e stanca. Oggi è stata molto dura. Sono arrivata proprio con le forze limitate, però è finita anche questa. Fatica negli ultimi 400 metri? Non ne avevo più, la parte finale è stata infinita, non arrivava mai. Anche perché la mia dose di gambe era limitatissima. Sono partita anche troppo presto, ma vedevo la gente che mi risaliva. Mi sono detta ‘resto qui e mantengo con calma e sangue freddo’. E così è stato”. Queste le parole di Ginevra Taddeucci dopo l’oro conquistato anche nella 5 km. “Due medaglie d’oro nello stesso evento? Sono felicissima, non me l’aspettavo. È andata bene. Le dediche? Dietro ho un team, ci sono tantissime persone, Queste medaglie sono un po’ di tutti loro. Parigi mi porta bene e piace anche come città. Meglio di così non potevo fare”, ha aggiunto l’azzurra punta di un movimento che a questi Europei sta collezionando medaglie. “Siamo tantissimi, sia al maschile che al femminile. Penso che tutti possano puntare a medaglia ma le gare di fondo sono sempre un po’ così, anche se stai al top dipende anche dalla situazione. Nel fondo conta anche cogliere l’attimo giusto”, ha concluso.