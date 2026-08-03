Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:30

Scontro tra elicotteri in Grecia, ecco il video del pauroso incidente in volo: salvi gli equipaggi

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
Il video dell'impatto avvenuto domenica 2 agosto
Icona dei commenti Commenti

Mentre continua la lotta dei vigili del fuoco impegnati in Grecia a cercare di contenere gli incendi che imperversano da quattro giorni, con gli sforzi sforzi concentrati sul fronte sud-orientale del vasto incendio boschivo iniziato in Beozia e che ha continuato a bruciare nell’Attica, verso Atene, è stato diffuso il video del pauroso incidente tra due elicotteri anti-incendio di domenica 2 agosto.

Fortunatamente, nonostante entrambi i velivoli siano precipitati, i quattro membri sono sopravvissuti e trasportati in ospedale (due in condizioni lievi).

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione