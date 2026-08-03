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Mentre continua la lotta dei vigili del fuoco impegnati in Grecia a cercare di contenere gli incendi che imperversano da quattro giorni, con gli sforzi sforzi concentrati sul fronte sud-orientale del vasto incendio boschivo iniziato in Beozia e che ha continuato a bruciare nell’Attica, verso Atene, è stato diffuso il video del pauroso incidente tra due elicotteri anti-incendio di domenica 2 agosto.

Fortunatamente, nonostante entrambi i velivoli siano precipitati, i quattro membri sono sopravvissuti e trasportati in ospedale (due in condizioni lievi).