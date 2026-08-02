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Ultimo aggiornamento: 17:57

Due elicotteri anti-incendio si scontrano in volo e precipitano in Grecia: vivi i quattro membri degli equipaggi

di Redazione Esteri
I due velivoli erano decollati dalla base aerea di Elefsina ed erano impegnati nell'azione contro i roghi vicino alla Capitale
Due elicotteri anti-incendio si scontrano in volo e precipitano in Grecia: vivi i quattro membri degli equipaggi
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Si sono toccati in volo, poi sono precipitati. L’incidente avvenuto oggi in Grecia tra due elicotteri anti-incendio sarebbe potuto finire in tragedia. Da quanto scrive il quotidiano di Atene Ekathimerini – che cita un comunicato dei vigili del fuoco – sono vivi entrambi gli equipaggi dei due velivoli impegnati nello spegnimento delle fiamme nel Paese.

In un primo momento era stato individuato soltanto un equipaggio, coi due membri che avevano riportato ferite lievi e che erano stati in grado di comunicare immediatamente dopo l’incidente. Mentre non si aveva notizia del secondo gruppo, i cui due membri, una volta trovati, erano privi di sensi.

Tutti e quattro sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale generale dell’aeronautica militare di Atene. I due elicotteri erano decollati dalla base aerea di Elefsina. Le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Foto d’archivio

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