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Ultimo aggiornamento: 14:32

Tamponamento a catena sulla Terni-Rieti: cento metri di detriti e lamiere – il video

di Redazione Cronaca
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Un bus turistico, un camper e tre auto coinvolti: sei vittime e 34 feriti. Ancora non è chiara la dinamica, ma, secondo le prime ricostruzioni, a causare lo schianto e il successivo effetto domino è stata un'invasione di corsia da parte del camper, che ha così centrato frontalmente il bus
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Un autobus turistico, un camper e tre auto. Sono questi i mezzi coinvolti nel tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Lo schianto, che ha lasciato a terra quasi centro metri di detriti e lamiere, ha causato la morte di sei persone. Sono invece 34 i feriti, di cui cinque ricoverati in codice rosso. Ancora non è chiara la dinamica, ma, secondo le prime ricostruzioni, a causare lo schianto e il successivo effetto domino è stata un’invasione di corsia da parte del camper, che ha così centrato frontalmente il bus.

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