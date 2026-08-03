Quella che è stata messa in atto è una truffa online di grosse proporzioni: al centro due strutture ricettive inesistenti, il Residence Angelini e il Residence da Andrea

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Con l’inizio di agosto e le ferie estive per molti italiani si moltiplica il rischio di truffe online. Con il raggiro del “residence fantasma” sono state truffate 90 famiglia, italiane e straniere. Dopo la prenotazione e il pagamento si sono resi conto di essere stati raggirati all’arrivo davanti al Residence Angelini e al Residence da Andrea tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci a Cesenatico, in Emilia Romagna: a quell’indirizzo, infatti, hanno trovato una compagnia assicurativa.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, le due strutture ricettive erano inserite in piattaforme di prenotazione online apparentemente affidabili, dove i truffatori avevano postato le foto di un appartamento in vendita pubblicate da inserzionisti immobiliari. Nella giornata di domenica molti turisti italiani e stranieri sono arrivati al civico 2A di via Giovanni Pascoli, ma subito dopo hanno capito di essere vittime di una truffa. Diversi hanno spiegato al quotidiano di essersi insospettiti per il prezzo molto basso dei due residence, ma si erano fidati perché avevano prenotato tramite una nota piattaforma, dalla quale nel frattempo gli annunci erano spariti. Il cellulare del truffatore è stato disattivato e il numero di uno dei due residence deviato su quello di un hotel di Cattolica, il cui titolare era estraneo e all’oscuro di tutto.

Sul posto sono intervenuti la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia e la Polizia locale, che hanno consigliato alle vittime di rivolgersi alla Polizia postale, dal momento che le prenotazioni erano state effettuate online. Si tratta di una truffa online di grosse proporzioni, dietro al quale vi sarebbe un tale Andrea Angelini, nome che – in realtà – potrebbe essere di fantasia.

Intanto sia la piattaforma di prenotazioni che l’amministrazione comunale stanno cercando di supportare le famiglie truffate: la prima cercando soluzioni alternative, la seconda creando un punto di accoglienza al Palazzo del turismo con aria condizionata, acqua fresca, divanetti e sedie, spiega il sindaco Matteo Gozzoli. “In questi casi è fondamentale la collaborazione e il supporto delle strutture ricettive, delle agenzie del nostro territorio e dell’associazione degli albergatori che stanno collaborando con noi, per dare una mano alle famiglie. Spesso non basta avere posti disponibili, ma occorre anche capire esigenze, servizi e condizioni economiche”, continua il primo cittadino, che conclude ringraziando le strutture che si sono messe a disposizione e i residenti e le attività del quartiere, che hanno dato una mano ai turisti truffati offrendo loro un punto di appoggio al loro arrivo.