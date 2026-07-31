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Gli impatti economici del clima portano a un rischio di deterioramento complessivo del quadro fiscale, evidenziando come la sostenibilità del debito sovrano italiano non sia separabile dal rischio climatico. È quanto emerge da uno studio innovativo che per primo affronta il rapporto tra rischi climatici e rischi finanziari, Rischio Climatico in Italia: Scenari, Costi e Opzioni di Risposta, pubblicato online da un team di ricercatori italiani in collaborazione con Deloitte Climate&Sustainability. “Per la prima volta in Italia abbiamo collegato l’economia reale a quella finanziaria, mostrando come gli impatti sull’economia si traducano in impatti sul finanziamento del debito e in esposizione a rischi sovrani, spiega uno dei lead author, Massimo Tavoni, direttore dell’European Institute on Economics and the Environment del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e professore di Economia del clima al Politecnico di Milano.

Come avvengono gli effetti di propagazione dei rischi climatici all’economia finanziaria?

Attraverso tre canali simultanei. Il primo è il debito. I rischi climatici di fatto annullerebbero gli sforzi di parziale risanamento dei conti pubblici simulato entro metà secolo in uno scenario a clima costante: invece di riportare il rapporto debito/PIL al 100% a metà secolo, la riduzione della crescita dell’economia reale fa risalire il rapporto, riportandolo a quasi il livello attuale nel caso con danni climatici elevati. Il dato più riassuntivo riguarda però la probabilità che il debito superi il 200% del PIL, entrando in una zona di forte criticità fiscale. Già senza danni climatici, questa probabilità si attesta al 21- 24%. Con danni climatici elevati, il rischio di criticità fiscale raddoppia (39-44%), e la traiettoria accelera visibilmente dopo il 2030. Questo evidenzia come il cambiamento climatico amplifichi fragilità preesistenti, creando rischi sistemici.

E il secondo canale di trasmissione fra economia reale e finanziaria?

È il costo di rifinanziamento. Per la prima volta abbiamo calcolato il cosiddetto ‘spread climatico’, vale a dire quanto in più dobbiamo pagare il debito a causa dei rischi climatici. Abbiamo stimato che questo sia in media sui 45 punti base, e può ulteriormente salire in casi avversi. Questo significa un maggiore costo di rifinanziamento del debito, che assorbirebbe una quota alta di risorse pubbliche proprio nei momenti di maggiore vulnerabilità climatica.

Infine il terzo?

Il terzo meccanismo è la compressione dello spazio fiscale necessario per la spesa pubblica. Per mantenere il debito sotto controllo, lo Stato non potrebbe fare altro che ridurre la spesa. Stimiamo una contrazione della spesa pubblica fino al 16-19% a metà secolo. Una riduzione di questo genere avrebbe con profonde ripercussioni sociali – si pensi alle pensioni e alla spesa sanitaria – e sulla stessa crescita economica.

Oltre alla finanza, nello studio quantificate il costo dell’inazione su tutti i settori economici.

Sì, abbiamo messo insieme i dati sull’impatto sulle infrastrutture, quelle energetiche e quelle idriche in particolare, sull’agricoltura, sul real estate e gli edifici, infine sul turismo. Parlando di cifre, per le infrastrutture le perdite sono stimate di 2 miliardi entro il 2030 e 5 entro il 2050, se consideriamo gli effetti indiretti tra 11,5 e 18 miliardi al 2050. Per il settore agricolo la perdita del valore della produzione è di 12,5 miliardi al 2050 fino a 30 miliardi in uno scenario ad alte emissioni. Nel turismo la contrazione della domanda arriva fino all’8,9% con perdite dirette di 52 miliardi di euro. Ma le ondate di calore incidono direttamente sulla capacità di lavorare in molti settori, con perdite di produttività fino al 5% nell’Europa meridionale entro la seconda metà del secolo. In generale, lo studio stima un rallentamento della crescita del Pil, sempre a causa degli impatti climatici, fino al 15% a metà secolo.

Quali politiche dovremmo mettere in atto?

Le politiche di mitigazione hanno già prodotto riduzioni significative delle emissioni nel nostro paese, del 30% tra il 1990 e il 2024, ma i progressi restano disomogenei tra settori. Rispetto alla mitigazione, gli investimenti necessari sono 174,4 miliardi. Parliamo di investimenti in fonti alternative rinnovabili, rete elettrica, batterie, auto elettriche, sistemi di raffrescamento. Questi investimenti sono costi, ovviamente, ma per ogni euro investito si generano tra i 4 e i 7 euro di danni evitati. Il costo dell’adattamento è stimato invece a 10 miliardi circa, 0,4% del Pil. Le buone ragioni per l’elettrificazione sono anche economiche e sociali: la riduzione della dipendenza da paesi politicamente a rischio, la sicurezza energetica, la riduzione delle bollette e anche il contrasto alla povertà energetica che in Italia è molto diffusa.

A questo proposito, avete presentato da poco un rapporto pubblicato sul sito del think tank indipendente Energy Square su come ridurre i costi dell’energia. Può dirci qualcosa?

Per ridurre i costi dell’energia è necessario cavalcare la grande transizione tecnologica portata dall’elettrificazione, che si abbina alla digitalizzazione e che permette grandi risparmi di efficienza, quindi risparmio in bolletta. Per ottenere l’elettrificazione dobbiamo però abbassare il prezzo all’elettricità: al momento ci sono diverse distorsioni sui mercati e sulla fiscalità che rendono il prezzo elettricità troppo alto, visto che l’elettricità è tassata da tre a trenta volte di più rispetto al gas. Inoltre, occorrono ovviamente le rinnovabili, che possono abbassare il costo della generazione elettrica e quindi abbassare il costo di ingresso. E servono istituzioni che tutelino i consumatori e permettano gli investimenti in accumuli, infrastrutture e flessibilità della domanda. Tutte condizioni alla nostra portata e su cui siamo indietro rispetto ad altri paesi europei, col risultato che paghiamo i costi dell’energia fra i più alti al mondo.