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Ultimo aggiornamento: 12:18

Caso Delmastro, Fontana blocca l’accesso alle chat tra il deputato Fdi e Caroccia

di Giacomo Salvini
Il presidente della Camera ha dato ordine di tenere le conversazioni nella cassaforte, disattendendo la decisione del presidente della Giunta Dori di renderle disponibili dalle 10 di venerdì mattina
Caso Delmastro, Fontana blocca l’accesso alle chat tra il deputato Fdi e Caroccia
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Le chat di Delmastro resteranno segrete. Almeno fino a lunedì, quando si dovrà esprimere la giunta per il Regolamento. Nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, infatti, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha dato ordine ai funzionari della giunta per le Autorizzazioni di tenere le conversazioni tra l’ex sottosegretario di FdI e il ristoratore Mauro Caroccia nella cassaforte disattendendo la decisione del presidente della Giunta Devis Dori di renderle disponibili dalle 10 di venerdì mattina.

I cronisti non possono accedere alla Giunta per le Autorizzazioni per un dispiegamento di commessi che blocca l’accesso e anche i parlamentari che hanno provato sono stati respinti.

Le opposizioni però non ci stanno. Il presidente della giunta per le Autorizzazioni Devis Dori è chiuso con alcuni parlamentari al secondo piano di Montecitorio per chiedere di visionare gli atti. Nello specifico i deputati chiedono al presidente della Camera quale sia la direttiva data agli uffici per impedire la visione delle chat. “Altrimenti ci barrichiamo dentro la giunta” è la minaccia.

(pezzo in aggiornamento)

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