Il mondo FQ

Mondo

live

Ultimo aggiornamento: 9:45

Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza: “Passo monumentale”

di Redazione Esteri
Il presidente Usa lo definisce "un passaggio fondamentale affinché la Striscia sia governata da un governo palestinese, in collaborazione con il Board of Peace". Hamas precisa: "No disarmo senza uscita dell'Idf"
Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza: “Passo monumentale”
Icona dei commenti Commenti
In Evidenza

Trump: “Accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza”

“Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini”, aggiunge il tycoon.

Momenti chiave

  • Iran: "Attaccati centri Usa in Kuwait"
  • Media: "Iran ha cercato di convincere Hamas a non firmare l'accordo"
  • Funzionario Usa: "Israele scettica, ma fiduciosi che rispetteranno accordo"
  • Media: "Disarmo inizierà dalla polizia di Hamas, poi smantellamento dei depositi e dei tunnel"
  • Media: "Ricostruzione di Gaza partirà da Rafah all'inizio del 2027"
  • Hamas: "Nessun disarmo prima del ritiro di Israele dalla Striscia"
  • Hamas: "Disarmo è legato al ritiro di Israele dalla Striscia"
  • Hamas: "Comitato tecnico palestinese gestirà l'inventario e lo stoccaggio delle nostre armi"
  • Trump: "Accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza"
    • 09:45

      Iran: “Attaccati centri Usa in Kuwait”

      Teheran ha attaccato centri strategici americani in Kuwait utilizzando droni. Lo rende noto l’esercito iraniano, aggiungendo che l’attacco è stato condotto “in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il nostro Paese, incluso il brutale attacco a un edificio residenziale sull’isola di Qeshm“.

    • 09:04

      Media: “Iran ha cercato di convincere Hamas a non firmare l’accordo”

      Durante una recente visita in Iran per i funerali dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, una delegazione di Hamas ha incontrato alti funzionari del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, secondo una fonte a conoscenza dell’incontro citata da Axios. Secondo la fonte, i funzionari delle Guardie Rivoluzionarie hanno esortato Hamas a non affrettarsi a firmare l’accordo e a guadagnare tempo. Un alto funzionario statunitense ha inoltre affermato che l’Iran ha cercato di convincere Hamas a non firmare l’accordo, ma che il gruppo ha scelto di non ascoltare.
      “L’Iran avrebbe preferito che Hamas non accettasse l’accordo, ma… l’Iran ha abbandonato Hamas già da tempo – afferma un funzionario Usa, citato dal Times of Israel – Non possono permettersi di mantenerlo attivo, e credo che i membri di Hamas si rendano conto di dover fare ciò che è meglio per loro stessi e per il popolo”, ha affermato il funzionario statunitense, aggiungendo che l’offerta di amnistia ai membri di Hamas che accettano di consegnare le armi e di aderire al piano in 20 punti di Trump, contenuta nella proposta di disarmo, è stata un punto di forza fondamentale per convincere il gruppo terroristico. “L’Iran ha cercato di convincerli a non accettare questo accordo, ma alla fine siamo riusciti a superare questo ostacolo“, aggiunge il funzionario statunitense.

    • 08:48

      Funzionario Usa: “Israele scettica, ma fiduciosi che rispetteranno accordo”

      Un alto funzionario statunitense ha affermato che il presidente Donald Trump sarebbe “molto deluso” se Israele non consentisse l’avanzamento del suo piano in 20 punti per la ricostruzione di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Il funzionario ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing con i giornalisti in merito all’approvazione da parte di Hamas del piano di disarmo del Board of Peace, controllato dagli Stati Uniti. L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu aveva dichiarato ieri che la proposta non soddisfaceva le richieste israeliane, indicando che Gerusalemme non ne avrebbe consentito l’avanzamento.
      “Non stiamo chiedendo a Israele di fare nulla che non sia previsto nel piano in 20 punti che hanno concordato inizialmente, e quindi siamo molto fiduciosi che lo rispetteranno. Se non lo faranno, il presidente Trump sarebbe molto, molto deluso”, ha avvertito l’alto funzionario statunitense.
      “Abbiamo solo bisogno che rispettino l’accordo originale che ha portato al rilascio degli ostaggi e alla fine della guerra. Gaza è stata la loro spina nel fianco per molti anni”, ha concluso il funzionario.

      “Con tutti i problemi che stanno affrontando in questo momento, non vogliono che questa situazione si aggravi”. “Crediamo che continueranno a essere un buon partner e a rispettare gli accordi”, aggiunge il funzionario statunitense. “Israele non credeva che saremmo riusciti a concludere l’accordo per la liberazione degli ostaggi. Non credevano che avremmo recuperato i corpi. Sono molto scettici sul fatto che Hamas si disarmerà… Ma Hamas ha raggiunto un accordo… e Hamas ha mantenuto la promessa recuperando i corpi e gli ostaggi, quindi la nostra intenzione è di far sì che anche Israele rispetti i suoi impegni e di assicurarci di poter essere un mediatore imparziale”.

    • 08:44

      Media: “Disarmo inizierà dalla polizia di Hamas, poi smantellamento dei depositi e dei tunnel”

      La proposta di disarmo del Board of Peace, approvata da Hamas, prevede che il gruppo consegni per primo le armi in possesso della sua polizia al Ncag (l’autorità tecnocratica). A ciò seguirà lo smantellamento delle armi pesanti, dei depositi di armi e dei tunnel presenti a Gaza.

      Lo scrivono i media internazionali, tra cui Axios e il Times of Israel.
      Le armi personali lasciate a Gaza saranno consegnate per ultime, in conformità con la legge vigente dell’Autorità Palestinese, che consente ai singoli individui di portare armi da fuoco a determinate condizioni, previa regolare registrazione. Secondo quanto affermato da un funzionario del Board of Peace, anche le milizie e i clan armati di Gaza sostenuti dall’Idf saranno tenuti a consegnare le proprie armi.

      Sebbene le armi saranno consegnate al Ncag, l’Isf (Forza di stabilizzazione internazionale) contribuirà a facilitare lo smantellamento e i suoi vertici hanno già studiato le modalità per garantire che la consegna possa avvenire in sicurezza.

      Il processo si baserà sul principio di “un’unica autorità, un’unica legge e un’unica arma… in modo da non trovarci in una situazione in cui l’Ncag controlla il processo di giorno e i militanti escono di notte per interromperlo”, ha dichiarato il funzionario del Board of Peace. Un “Accordo di pace sociale” sarà inoltre firmato da tutte le fazioni di Gaza al fine di prevenire uno scenario in cui un gruppo si rivolti contro un altro una volta consegnate le armi, ha affermato il funzionario.

    • 08:42

      Media: “Ricostruzione di Gaza partirà da Rafah all’inizio del 2027”

      Un altro funzionario del Board of Peace ha dichiarato al Times of Israel che la ricostruzione di Gaza procederà nelle aree dismesse, con il primo progetto pilota di edilizia abitativa che dovrebbe iniziare sulle rovine della città di Rafah, nel sud della Striscia, all’inizio del 2027.
      Il Board of Peace ha ottenuto promesse di donazioni per 16 miliardi di dollari, principalmente da paesi del Golfo, che si è astenuto dal riscuotere fino a quando Hamas non avesse accettato la sua proposta di disarmo, ha dichiarato un funzionario statunitense.
      Yakir Gabay, imprenditore immobiliare israeliano-cipriota e membro del Consiglio esecutivo di Gaza del Board of Peace, ha negoziato con appaltatori non specificati ed è riuscito a ridurre i costi dei progetti di ricostruzione, aggiunge il funzionario statunitense. 

    • 08:36

      Hamas: “Nessun disarmo prima del ritiro di Israele dalla Striscia”

      Una fonte di Hamas afferma che la “bozza di accordo” annunciata ieri dal presidente statunitense Donald Trump stabilisce che le armi pesanti saranno immagazzinate e tenute sotto il controllo di un’amministrazione palestinese e non potranno essere trasferite in Israele. “Non intraprenderemo alcuna azione in merito al disarmo prima del ritiro di Israele dalla Striscia”, ha dichiarato ad Al Jazeera Ghazi Hamad, membro del team negoziale di Hamas.

    • 08:28

      Hamas: “Disarmo è legato al ritiro di Israele dalla Striscia”

       ”Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni, come il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e la ricostruzione. Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall’accordo”. Lo ha detto Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas in un’intervista ad Al Jazeera.

    • 08:27

      Hamas: “Comitato tecnico palestinese gestirà l’inventario e lo stoccaggio delle nostre armi”

       “Il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag) gestirà ed eseguirà l’inventario e lo stoccaggio delle armi secondo il calendario concordato”. Lo ha affermato un alto funzionario di Hamas all’Afp. “Il Comitato Nazionale sarà l’unica entità autorizzata a possedere, immagazzinare o controllare armi a Gaza“, ha aggiunto.

    • 08:26

      Trump: “Accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza”

      “Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini”, aggiunge il tycoon.

    DEMOCRAZIA DEVIATA

    di Alessandro Di Battista 17.00€ Acquista