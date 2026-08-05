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Ultimo aggiornamento: 17:32

Delmastro, il voto alla Camera sulle chat. M5s: “Meloni non parli di antimafia”. I deputati di Avs si bendano gli occhi

di Redazione Politica
La Procura di Roma chiede di leggere le conversazioni tra l'ex sottosegretario di FdI e il prestanome del clan Senese. Previsti gli interventi in Aula di Conte e Schlein
Delmastro, il voto alla Camera sulle chat. M5s: “Meloni non parli di antimafia”. I deputati di Avs si bendano gli occhi
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Conte: “Nessuno del governo in Aula, non ci mettono la faccia?”

“Qui dobbiamo accertare innanzitutto un fatto inaspettato: non c’è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo. Che succede? Il governo non ci mette la faccia? Eppure stiamo parlando di un fatto molto importante. Giorgia Meloni, il presidente, non ci mette la faccia ma parliamo del suo partito, della sua idea di giustizia”. Lo ha detto in aula alla Camera il leader M5s, Giuseppe Conte, all’esordio della sua dichiarazione di voto. 

Momenti chiave

  • Conte: "Nessuno del governo in Aula, non ci mettono la faccia?"
  • Verso il voto palese in Aula
  • Conte e Schlein interverranno in dichiarazione di voto
  • Relatore maggioranza: "Nessuno scudo, è rispetto della legge"
  • Iniziata la seduta, il relatore di maggioranza: "Negare l'uso delle chat"
    • 17:32

      Conte: “Nessuno del governo in Aula, non ci mettono la faccia?”

      “Qui dobbiamo accertare innanzitutto un fatto inaspettato: non c’è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo. Che succede? Il governo non ci mette la faccia? Eppure stiamo parlando di un fatto molto importante. Giorgia Meloni, il presidente, non ci mette la faccia ma parliamo del suo partito, della sua idea di giustizia”. Lo ha detto in aula alla Camera il leader M5s, Giuseppe Conte, all’esordio della sua dichiarazione di voto. 

    • 17:27

      I deputati di Avs si bendano gli occhi per protesta

      I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono bendati per protestare contro il divieto di accesso alle chat Delmastro e Carroccia. “Noi sosteniamo che non sia possibile chiudere gli occhi agli italiani, non si può bendare l’Italia, aprite la scatola”, ha detto in aula Elisabetta Piccolotti.

    • 17:18

      Piccolotti (Avs): “Barbarie impedire le indagini sulla mafia”

      “Nessuno è in grado di affermare con certezza assoluta che Delmastro non facesse affari con la camorra. State cercando di trasformare l’ex sottosegretario nel gatto di Schrödinger: contemporaneamente innocente e colpevole finché non si apre la scatola e si fa la misurazione. In questo caso la misurazione esiste: si chiama accesso alle chat. Ma giorni la maggioranza in Parlamento sta facendo di tutto pur di impedire alla magistratura di aprire quella scatola. Questa è una vergogna assoluta”. Lo ha detto la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti in dichiarazione di voto. “Il procuratore di Roma”, ricorda, “ha scritto nero su bianco che quelle chat sono indispensabili. Indispensabili non solo per accusare, ma anche per difendere gli imputati del processo. La faccia del potere che si sente impunibile da oggi è quella dell’onorevole Delmastro. C’è chi da Fratelli d’Italia anche ieri ha sostenuto che aprire quelle chat significherebbe aprire le porte alla barbarie. Noi diciamo che la barbarie è un’altra: è impedire in Italia nell’anno 2026 le indagini sulla mafia”. 

    • 17:09

      Relatrice M5s: “L’ultimo atto di una farsa, Meloni non parli più di antimafia”

      “È doveroso commemorare Falcone e Borsellino con le parole. Ma che senso ha farlo se poi la mafia non si combatte con i fatti? E oggi il fatto è uno: siamo all’ultimo atto di una farsa con cui la maggioranza vuole impedire alla Procura di acquisire chat che ritiene rilevanti in un’indagine per riciclaggio e reati aggravati dall’agevolazione mafiosa. Non basta. Si arriva persino a impedire alla giunta che deve decidere di leggere quegli atti. Il Parlamento viene trasformato in un bunker per scudare Delmastro”. Lo ha detto la deputata M5s Carla Giuliano, relatrice di minoranza in Giunta per le autorizzazioni, intervenendo in aula alla Camera. “Le prerogative parlamentari esistono per proteggere la democrazia, non per mettere al riparo gli amici di Giorgia Meloni. La domanda in tutta questa vicenda resta soltanto una: perché avere paura che quelle chat vengano lette? Noi una scelta l’abbiamo fatta: nessuno scudo, nessun privilegio, nessuna zona franca. Il diritto dei cittadini alla verità viene prima di ogni cosa. E chi oggi parla di antimafia, domani abbia almeno il coraggio di spiegare da che parte ha scelto di stare”, attacca. 

    • 17:03

      Del Barba (Iv): “Negare le chat significa trasformare una garanzia in un privilegio”

      “Negare l’autorizzazione significherebbe trasformare l’articolo 68 della Costituzione in un privilegio personale invece di una garanzia funzionale, creando un’area di opacità attorno a scelte private che nulla hanno a che vedere con il libero esercizio del mandato”. Lo ha detto il deputato di Italia viva Mauro Del Barba annunciando il voto contrario del suo gruppo alla proposta di maggioranza della Giunta. “La nostra valutazione e il nostro voto non rispondono a una logica politica precostituita, la bussola la legalità costituzionale e un corretto bilanciamento tra i pareri. A differenza di casi passati, come Open, in cui non venne chiesta la necessaria autorizzazione preventiva alle Camere dalla Procura di Firenze, in questo caso la Procura di Roma ha seguito un percorso ineccepibile”, ha detto Del Barba. 

    • 16:51

      Verso il voto palese in Aula

      Si va verso il voto palese sulla domanda di autorizzazione al sequestro: sia la maggioranza che le opposizioni, infatti, secondo quanto si apprende, non intenderebbero richiedere il voto segreto.

    • 16:51

      Conte e Schlein interverranno in dichiarazione di voto

      Il presidente M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein interverranno in dichiarazione di voto nella discussione in Aula. Per Fratelli d’Italia parlerà il capogruppo Galeazzo Bignami, per la Lega la deputata Laura Cavandoli. 

    • 16:48

      Relatore Pd: “Garanzie costituzionali non pensate per questi casi”

      “Le garanzie costituzionali sono state previste per tutelare le libertà dei parlamentari, non per proteggere un chi che diventa socio della figlia appena maggiorenne di un prestanome della mafia. La ragione, il buonsenso, la tutela delle garanzie costituzionali ci impongono di votare a favore dell’autorizzazione”. Lo ha detto il relatore di minoranza del Pd in Giunta per le autorizzazioni, il deputato Federico Gianassi, nel suo intervento in Aula. 

    • 16:44

      Relatore maggioranza: “Nessuno scudo, è rispetto della legge”

      Negare l’acquisizione delle chat di Delmastro “non impedisce ai magistrati di proseguire negli accertamenti. Difendere l’articolo 68 significa pretendere che la legge sia rispettata”. Lo ha detto Pietro Pittalis, relatore della maggioranza in Giunta per le autorizzazioni, intervenendo in Aula. A suo avviso, sostenere che negare l’autorizzazione significhi elevare uno “scudo per ostacolare il lavoro della magistratura” è un “argomento inconsistente e pericoloso”. Se nel mirino è l’articolo 68 della Costituzione sulle guarentigie parlamentari, afferma, le opposizioni a questo punto “abbiano la coerenza di proporre una legge di revisione costituzionale”. 