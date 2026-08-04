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La richiesta (inutile) di un rinvio e di un incontro, insieme all’ipotesi di uno sciopero in autunno. Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri – l’ultimo prima della pausa estiva – vara il decreto attuativo della riforma Foti, i magistrati contabili lanciano l’estremo appello a fermarsi e a non esercitare la delega approvata a Capodanno, almeno sui punti più controversi. “Il governo mediti adeguatamente l’adozione di questo decreto, che incide sull’esercizio delle funzioni e rischia di minare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura”, avverte Donato Centrone, presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti (Amcc), in una conferenza stampa convocata d’urgenza alla sede della stampa estera a Roma. Ma è inutile: alle 19.30 da palazzo Chigi arriva il via libera. Lo schema di decreto approvato in via preliminare ora andrà alle Camere per i pareri delle commissioni competenti, dopodiché tornerà in Cdm per l’approvazione definitiva. “Il governo prosegue sulla strada della compressione dell’autonomia della magistratura e dell’indebolimento delle garanzie poste a tutela dei cittadini”, afferma l’Amcc in una nota. “Esprimiamo rammarico per il mancato accoglimento del nostro appello alla riflessione. La nostra azione non si ferma qui. Continueremo a far sentire la nostra voce e a spiegare ai cittadini le conseguenze di scelte che riteniamo non condivisibili e che rischiano di incidere direttamente sulla tutela degli interessi della collettività e sul corretto funzionamento delle istituzioni”.

I nuovi poteri del pg

Il riferimento è soprattutto alle norme che riorganizzano gli uffici di procura, introducendo una rigida separazione delle funzioni (divieto di passaggio diretto da giudicante a requirente) e aumentando a dismisura i poteri del procuratore generale: da Roma il vertice dei pm contabili potrà accedere in tempo reale agli atti d’indagine delle Procure regionali, avocando i fascicoli (cioè appropriandosene) quando violano i criteri direttivi; inoltre, i procuratori regionali dovranno sottoporre alla sua firma gli atti di accusa nei confronti degli amministratori locali per danni superiori a dieci milioni di euro. Un disegno simile a quello che ispirava la riforma costituzionale della magistratura ordinaria, bocciata al referendum di marzo. Per questo l’Amcc ribadisce la richiesta di un incontro alla premier Giorgia Meloni, chiedendole “di sospendere l’esame” del decreto attuativo, “consentendo a tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire dalla ripresa dei lavori a settembre, una adeguata meditazione e riflessione su questo testo”.

“Struttura gerarchica nelle procure”

La bozza del decreto circolata in queste ore “sembra recepire integralmente la delega anche in quei punti che abbiamo segnalato per la evidente marcata incostituzionalità”, denuncia Elena Papa, componente del direttivo dell’Associazione. “Si realizza una struttura gerarchica all’interno delle procure, con un vertice dominante nella Procura generale. Il procuratore generale già ora detta delle linee di coordinamento, però nulla preclude a un procuratore regionale di individuare una nuova fattispecie di danno e portarla a giudizio. È un meccanismo banalissimo ed elementare dello Stato di diritto. Da domani”, spiega invece, “ci troveremo di fronte a un’azione blindata. condizionata alla condivisione con la Procura generale, che si trova a Roma, lontano dal territorio, lontano dalla sensibilità locale”.

“Valutiamo lo sciopero in autunno”

Inevitabile la domanda se tutto questo possa a una volontà punitiva del governo, dopo lo stop al ponte sullo Stretto arrivato dai giudici contabili: “Non vogliamo credere ci sia alcun collegamento“, risponde Papa, sottolineando che i colleghi “hanno doverosamente applicato le norme”. Il suo collega Alessandro Forlani – figlio dello storico leader democristiano Arnaldo – si sbliancia un po’ di più: “L’iter di questa normativa a mio giudizio ha risentito in larga misura della confittualità che purtroppo si avverte da decenni tra potere esecutivo e potere giudiziario nel nostro Paese”, riflette. Mentre il presidente Centrone apre per la prima volta all’eventualità di uno sciopero “in autunno“, quando il decreto delegato dovrebbe arrivare in Parlamento per i pareri delle commissioni competenti, prima di tornare a palazzo Chigi per l’approvazione definitiva. “Assolutamente”, risponde quando gli si chiede dell’eventualità di adottare la massima forma di protesta. “Il 19 giugno abbiamo proclamato lo stato di agitazione, l’assemblea è convocata in via permanente, nei prossimi giorni ci vedremo in Consiglio direttivo per un primo confronto. Spero non ce ne sia bisogno, confido che ci sia apertura al dialogo da parte del governo. Ogni decisione è rimessa all’assemblea”.

Pd: “Il governo indebolisce gli organi di garanzia”

Anche le opposizioni si uniscono alla denuncia delle toghe. “È particolarmente grave che il governo estenda alla magistratura contabile una separazione delle carriere che gli italiani hanno già chiaramente respinto con il referendum costituzionale. Ancora una volta l’esecutivo sceglie di indebolire gli organi di garanzia anziché rafforzarli, perseguendo un disegno che riduce gli spazi di autonomia e di controllo delle magistrature”, dichiarano la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani insieme ai capigruppo nelle Commissioni Giustizia e Antimafia, Federico Gianassi, Alfredo Bazoli e Walter Verini. “Colpisce inoltre la totale chiusura dell’esecutivo: i magistrati contabili ancora oggi hanno chiesto un confronto con il governo, che continua invece a sottrarsi a qualsiasi interlocuzione. È un atteggiamento inaccettabile che conferma un metodo ormai consolidato: nessun dialogo, nessun ascolto, solo imposizioni”.

M5s: “Meloni ascolti i giudici e si fermi”

Dal Movimento 5 stelle attaccano Alfonso Colucci e Valentina D’Orso, capigruppo nelle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera: “Giorgia Meloni ascolti i giudici della Corte dei Conti e si fermi. Il blitz estivo per mettere la mordacchia all’indipendenza e all’autonomia della Corte è l’ennesimo attacco a un organo di garanzia e di controllo, sul modello di quello che hanno provato a fare con la magistratura ordinaria. Ora è arrivato il monito dell’Associazione magistrati della Corte dei Conti, che chiede anche un incontro al governo. Meloni glielo concederà o fuggirà come fa sempre?”.

Cgil: “Riforma sbagliata e pericolosa”

Lunedì sera era già intervenuta la Cgil: “”Riteniamo sbagliata e pericolosa la riforma della Corte dei conti. Chiediamo al governo di fermarsi prima di adottare i decreti attuativi e di aprire un confronto con tutti i soggetti interessati, a partire dai magistrati, che hanno più volte manifestato la propria disponibilità”, hanno detto i dirigenti nazionali Alessandro Genovesi e Alessio Festi. “Così”, denunciano, “si rischia di indebolire i presìdi di legalità sul territorio e di favorire corruzione e abusi negli appalti pubblici, a danno dell’interesse generale, dei cittadini e delle imprese. La riforma va ripensata anche per evitare un aumento delle pressioni e delle ingerenze, a partire da quelle della criminalità organizzata, sui dirigenti pubblici e sulle amministrazioni”.