Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 22:11

Meloni dopo l’incontro (anche) con Trump ad Ankara: “Com’è andata? Rapporti cordiali”

di Giacomo Salvini
Icona dei commenti (0)
Dopo i ripetuti scontri la premier rivede il presidente degli Stati Uniti. E con i giornalisti abbozza. A chi chiede "Avete chiarito?", risponde secca: "Vi ho già risposto"
Icona dei commenti Commenti

Rapporti cordiali“. Si limita a queste due parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la cena in cui ha incontrato i leader dei Paesi Nato, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che oggi è tornato ad attaccare l’Italia e il suo governo per l’ennesima volta. Con il capo della Casa Bianca dunque “rapporti cordiali” dice la premier passando davanti al gruppo di cronisti che la aspettavano. Alla seconda domanda – “C’è stato un chiarimento?” – Meloni ha tagliato corto: “Vi ho già risposto”. Meloni, durante la cena di lavoro, a tavola si trovava proprio con Trump e con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

22:40

Vertice Nato ad Ankara, Trump: “Meloni mi piace, ma non c’è stata sull’Iran”. La premier a cena siede con il presidente Usa ed Erdogan

Leggi articolo

 Ultimo aggiornamento 1 ora fa

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.