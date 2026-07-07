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“Rapporti cordiali“. Si limita a queste due parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la cena in cui ha incontrato i leader dei Paesi Nato, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che oggi è tornato ad attaccare l’Italia e il suo governo per l’ennesima volta. Con il capo della Casa Bianca dunque “rapporti cordiali” dice la premier passando davanti al gruppo di cronisti che la aspettavano. Alla seconda domanda – “C’è stato un chiarimento?” – Meloni ha tagliato corto: “Vi ho già risposto”. Meloni, durante la cena di lavoro, a tavola si trovava proprio con Trump e con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.