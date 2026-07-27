Il presidente Figc deve provare a mettere una pezza in vista del consiglio federale: trovare un nome per la panchina azzurra e affrontare il direttore tecnico, che è pronto alle dimissioni

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“Il ct? Stiamo lavorando. Un nome a breve arriverà e saprete tutto. Entro domani? Sì”. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ancora fatica a togliersi dall’imbarazzo per il caso Pirlo quando risponde ai cronisti uscendo dalla sede di Via Allegri a Roma. Poi, dopo l’incontro con Abete e la Lnd, Malagò ha aggiunto: “Su Maldini non posso dire niente“. Lo scatto d’orgoglio invece arriva quando deve rispondere al ministro Andrea Abodi, che ha approfittato del pasticcio per andare all’attacco: “Adesso dobbiamo recuperare una brutta figura“. La replica di Malagò: “Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. A chi si riferisce il presidente della Figc? Anche sa qui passa il futuro azzurro che si deciderà nelle prossime ore.

“Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia”, aveva detto Malagò poche ore prima, ospite de Il Sole24Ore per commentare la classifica della 20esima edizione dell’Indice di Sportività. Dopo il disastro che sta caratterizzando il suo primo mese a capo del calcio italiano, Malagò deve parlare però soprattutto con il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. Il loro ct, Andrea Pirlo, è stato fatto fuori dalla corsa per la panchina della Nazionale. Alla faccia della “condivisione” che era stato il mantra del presidente della Federcalcio.

Ora si apre una fase delicatissima per la Federcalcio, chiamata a trovare in tempi strettissimi un nuovo commissario tecnico ma anche a gestire una frattura interna che rischia di avere conseguenze ben più profonde della semplice scelta dell’allenatore. La giornata di oggi in questo senso sarà già decisiva. Maldini sembra pronto alle dimissioni. Malagò deve convincerlo che la sua scelta, maturata nella giornata di domenica, sia stata di fatto obbligata. Per persuaderlo a restare, l’unica via però è trovare un nuovo nome condiviso per la panchina azzurra. Un nome che Malagò vuole spendere già domani, martedì 28 luglio, quando si terrà il Consiglio federale. “Domani ci si saranno sicuramente novità”, ha ribadito Malagò.