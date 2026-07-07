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Ultimo aggiornamento: 13:44

Vertice Nato ad Ankara – Fonti: “Al Forum Difesa siglati contratti per oltre 50 miliardi”. Zelensky: “Noi primi al mondo sui droni, meritiamo la Nato”

di Redazione Esteri
Il summit vero e proprio sarà piuttosto breve, limitato ad una cena dei leader l'8 luglio e a una riunione del Consiglio del Nord Atlantico. Trump arrivato nella capitale turca
Vertice Nato ad Ankara – Fonti: “Al Forum Difesa siglati contratti per oltre 50 miliardi”. Zelensky: “Noi primi al mondo sui droni, meritiamo la Nato”
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Fonti Nato, “al Forum Difesa siglati contratti per oltre 50 miliardi”

Gli alleati al forum della Difesa della Nato stanno firmando contratti per un valore di “oltre 50 miliardi”. Lo precisa all’ANSA un funzionario della Nato. La cifra si riferisce sia ad appalti “multinazionali che nazionali”. Il dato però non comprende l’iniziativa sui droni, che è aggiuntiva. 

Momenti chiave

  • Fonti Nato, "al Forum Difesa siglati contratti per oltre 50 miliardi"
  • Nyt: "Trump comunicherà a Erdogan la disponibilità degli F-35 ad Ankara"
  • Zelensky: "Noi primi al mondo sui droni, meritiamo la Nato"
  • Rutte: "Serve uno scatto, ora rivoluzione industriale della difesa"
  • Gli incontri di Zelensky: Erdogan, Carney e Stubb
  • Nato, da alleati investimenti per 40 miliardi in 5 anni in difese anti drone
  • Rutte annuncia la firma di contratti per la Difesa da miliardi di dollari
  • Mariani (Leonardo): "Il 5% è un obiettivo realistico, ma va modulato nel tempo"
  • Trump partito per Ankara. L'agenda della Casa Bianca al vertice Nato
  • Il ruolo della Turchia di Erdogan: l'obiettivo di accordi industriali concreti
  • Dal sostegno all'Ucraina fino all'incognita Trump: i punti del vertice
    • 13:42

      Fonti Nato, “al Forum Difesa siglati contratti per oltre 50 miliardi”

      Gli alleati al forum della Difesa della Nato stanno firmando contratti per un valore di “oltre 50 miliardi”. Lo precisa all’ANSA un funzionario della Nato. La cifra si riferisce sia ad appalti “multinazionali che nazionali”. Il dato però non comprende l’iniziativa sui droni, che è aggiuntiva. 

    • 13:40

      Nyt: “Trump comunicherà a Erdogan la disponibilità degli F-35 ad Ankara”

      Secondo il New York Times, che cita quattro alti funzionari dell’amministrazione, il presidente statunitense Donald Trump dovrebbe comunicare a Erdogan, nel bilaterale che si svolgerà a breve ad Ankara, la sua disponibilità a consentire al Paese di rientrare nel programma degli F-35, aerei da combattimento stealth. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato ieri che Israele non ritiene che la Turchia debba ricevere F-35 o motori per i suoi aerei da combattimento, e secondo quanto riportato, in una recente telefonata avrebbe esortato Trump a non procedere in tal senso. 

    • 13:37

      Zelensky: “Noi primi al mondo sui droni, meritiamo la Nato”

      “Nessun altro Paese al mondo ha le nostre capacità di difendersi dai droni d’attacco, come gli Shahed russi, arriviamo a oltre il 90% delle intercettazioni. Credete davvero che abbia senso che un Paese così, con gente così, debba restare fuori dalla Nato? Con noi dentro la Nato sarebbe più sicura”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al forum difesa Nato.

    • 12:19

      Rutte: “Serve uno scatto, ora rivoluzione industriale della difesa”

      “Proprio questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti. Il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari. E in crescita. Per affrontare le sfide, abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un ruggito. So che può sembrare un’esagerazione, ma è possibile. Vi chiedo di compiere uno scatto”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte parlando al forum della Difesa di Ankara, sottolineando che la “domanda c’è, è un percorso non un’anomalia”.  

    • 11:40

      Gli incontri di Zelensky: Erdogan, Carney e Stubb

      Erdogan ha in programma oggi incontri separati con il premier canadese, Mark Carney, e con il presidente finlandese, Alexander Stubb, presso il palazzo presidenziale di Ankara a margine del vertice della Nato. Secondo quanto riferisce Milliyet, dopo gli incontri con Carney e Stubb il leader turco accoglierà personalmente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’arrivo all’’aeroporto di Ankara, i due avranno successivamente un incontro bilaterale che sarà seguito da una conferenza stampa congiunta.

    • 11:27

      Nato, da alleati investimenti per 40 miliardi in 5 anni in difese anti drone

      I paesi membri della Nato hanno annunciato che nei prossimi cinque anni saranno investiti oltre 40 miliardi di dollari in capacità di difesa contro i droni. Si prefiggono inoltre di formare un numero di operatori di droni cinque volte superiore entro la fine del 2027. Per agevolare gli acquisti rapidi, la Nato istituirà una piattaforma dedicata ai sistemi di difesa contro i droni che garantirà che tali sistemi siano testati dalla Nato, compatibili con gli standard Nato e disponibili per l’acquisto.  

    • 11:24

      Zelensky atterrato ad Ankara

      Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato ad Ankara, sede del vertice Nato. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di governo, al compound presidenziale Bestepe nella capitale turca.  

    • 09:40

      Leonardo: “Nessun impatto su di noi se non si attiva il Safe”

      “Il gruppo non ci rimette perché i programmi dove noi siamo impegnati oggi e dove abbiamo improntato la nostra crescita nell’arco del piano strategico sono programmi che poggiavano e poggiano sul bilancio ordinario della difesa”. Lo ha detto l’ad di Leonardo Lorenzo Mariani a proposito dell’adesione o meno dell’Italia al Safe dell’Ue. “Detto questo, il tema del Safe credo sia stato affrontato, al di là delle polemiche, in maniera razionale nel senso noi siamo un Paese che è in procedura d’infrazione e uscire dall’infrazione è un logico approccio”, ha aggiunto. “L’industria ha la possibilità di adattarsi a diverse modalità di finanziamento, che alla fine poi sia il Safe i o Btp sono decisioni tecniche che non aspettano a noi, ma aspettano al governo”. 

    • 09:32

      Rutte annuncia la firma di contratti per la Difesa da miliardi di dollari

      Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato che nel corso della giornata verranno firmati ad Ankara progetti della Difesa per miliardi di dollari. Rutte ha preso la parola aprendo l’Allies and Industry at the Defence Industry Forum, cioè il Forum sull’industria della Difesa, che si tiene nell’ambito del summit della Nato di oggi e domani in Turchia. Si tratta di annunci di capability che sono stati soprannominati ‘Big reveal’, cioè ‘Grande rivelazione’. La Nato presenta questa serie di nuovi progetti militari anche nel tentativo di convincere il presidente Usa Donald Trump che gli Alleati stanno aumentando la spesa per la difesa e trasformando gli investimenti in potenza di fuoco reale.  

      Rutte ieri aveva anticipato: “Annunceremo nuovi contratti per decine di miliardi che forniranno l’equipaggiamento fondamentale di cui abbiamo bisogno per scoraggiare e difenderci”. Questa mossa di grande impatto nel settore della difesa arriva poche settimane dopo che Rutte aveva cercato di placare le preoccupazioni Usa riguardo alla spesa militare nella Nato con una nuova presentazione che utilizzava un grafico intitolato ‘Il trilione di Trump’, che mostrava una spesa di 1,2 trilioni di dollari da parte degli alleati europei e del Canada dal 2017. Lungi dall’essere impressionato, Trump era apparso impassibile, affermando di essere ancora deluso dal rifiuto di alcuni alleati della Nato di partecipare alla guerra contro l’Iran, lanciata da Usa e Israele senza consultare gli Alleati. “Non abbiamo bisogno dei loro soldi, non abbiamo bisogno di nulla. Voglio solo lealtà”, aveva detto Trump.  