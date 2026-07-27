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Ultimo aggiornamento: 17:19

“Karyna Shuliak, ex fidanzata di Epstein, destinataria di 100 milioni di dollari, gioielli e case di lusso dagli Usa a Parigi”

di Redazione Esteri
Sono stati insieme otto anni ed è la principale beneficiaria dell'eredità del pedofilo morto in carcere nel 2019. Lui l'ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come "strada più veloce" il matrimonio con una delle sue vittime
“Karyna Shuliak, ex fidanzata di Epstein, destinataria di 100 milioni di dollari, gioielli e case di lusso dagli Usa a Parigi”
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È l’ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita in carcere nel 2019 e potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari dei suoi lasciti, incluso un diamante da 33 carati. Karyna Shuliak, dentista di 37 anni di origini bielorusse nonché ultima fidanzata del finanziere, è al centro di un lungo articolo del New York Times, che ricostruisce i rapporti tra i due anche sulla base dei documenti desecretati dal Dipartimento di Stato Usa, che hanno messo a nudo sotto gli occhi di tutti la loro relazione. Sono stati insieme per otto anni: si sono incontrati quando la ragazza ne aveva 21 ed era da pochi mesi arrivata a New York. Epstein la chiamava la sua “preferita”: l’ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come “strada più veloce” il matrimonio con una delle sue vittime, Jennifer Kalin. Il rito è stato celebrato nel 2013 e cinque anni dopo Shuliak ha ottenuto la cittadinanza americana. Poi, le due hanno divorziato. Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnato la fiducia dell’ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà.

Nata il 15 marzo 1989 a Minsk, Shuliak si è trasferita negli Stati Uniti nel 2009 con l’intenzione di studiare odontoiatria. Epstein l’ha indicata come principale beneficiaria della sua eredità l’8 agosto 2019, appena 48 ore prima del decesso, come scritto nel suo testamento. Oltre ai cento milioni di dollari e all’anello – pensato per il loro matrimonio -, è indicata anche come la destinataria di una residenza a Manhattan, una villa a Palm Beach, lo Zorro Ranch in New Mexico, un appartamento a Parigi e le isole private di Little Saint James e Great Saint James. Il patrimonio però al momento si trova sotto amministrazione giudiziaria, visti i procedimenti legali per i risarcimenti alle vittime del pedofilo. Già una parte dei beni di cui sarebbe destinataria è stato utilizzato per questo scopo: il rimanente non è ancora stato distribuito, né a lei né agli altri beneficiari (sono altri 40 quelli contenuti nelle ultime volontà del pedofilo), proprio a causa di accertamenti ancora in corso e pagamenti di spese legali e fiscali.

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