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Fuori Paolo Maldini, dentro Giorgio Chiellini. Fuori Andrea Pirlo (che poi non è mai ufficialmente entrato), al suo posto Antonio Conte. Non sono i primi anni 2000 e non è una partita della Nazionale, ma il piano B di Giovanni Malagò in Figc se non dovesse riuscire a convincere l’ex capitano del Milan a rimanere. Dopo il polverone che ha riguardato Andrea Pirlo e il caso della sponsorizzazione russa Fonbet, con Malagò che non ha dato l’ok per procedere con il tesseramento dell’allenatore del Dubai Fc come commissario tecnico dell’Italia, Paolo Maldini sembra intenzionato a fare un passo indietro nel suo ruolo da direttore tecnico a meno di un mese dal suo insediamento. E con lui anche l’advisor Leonardo. L’addio dei due è a oggi la soluzione più probabile, ma nulla è ancora deciso e non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

L’ipotesi che circola con maggior insistenza a oggi è che – se Leonardo e Maldini dovessero andar via – al loro posto arriverebbero Giorgio Chiellini e Antonio Conte, adesso il favorito per ricoprire il ruolo da commissario tecnico nonostante fino a ieri non sia mai stato contattato. Capitolo Chiellini: Malagò lo vorrebbe, ma non è detto che l’ex difensore centrale sia disposto a lasciare la Juventus per accettare la Nazionale, soprattutto in questo momento storico. Per quanto riguarda Conte, invece, è il nome ormai noto scelto dalla Lega Serie A, che aveva investito nella candidatura di Giovanni Malagò come presidente della Figc e che adesso pretende di avere voce in capitolo per la scelta del nuovo ct.

L’ex Napoli sarebbe una soluzione per l’immediato, senza dubbio valida, ma che sconfesserebbe completamente il percorso che Maldini e Leonardo avrebbero voluto portare in Nazionale. Con l’ex allenatore del Napoli è impossibile pensare a lungo termine. Lo ha dimostrato anche lui negli anni, sia nei club che nella sua precedente esperienza in Nazionale, quando dopo due anni – e un’eliminazione ai quarti di finale degli Europei con la Germania – decise di andare via per allenare il Chelsea.

Con Conte magari si fa bene al prossimo Europeo, si arriva anche in fondo e si disputa una buona Nations League, ma l’obiettivo grosso – dopo tre mancate partecipazioni – è tornare al Mondiale e pensare all’ex Inter, Juve e Napoli in panchina tra quattro anni è quasi utopia. Per questo motivo Maldini e Leonardo non lo vorrebbero: non lo considerano l’uomo ideale per aprire un ciclo di lungo periodo, giudicandolo troppo decisionista e poco incline ai progetti pluriennali. Il periodo di permanenza massimo di Conte su una panchina è di tre anni, alla guida della Juventus. Poi è sempre rimasto massimo due anni in un club, prima di lasciare.