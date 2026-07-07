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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:58

“Il super El Niño è già presente e si intensificherà rapidamente, aumenta la probabilità di fenomeni meteorologici estremi”: l’allarme dell’Onu

di Redazione Cronaca
L'Organizzazione meteorologica mondiale prevede un picco di forte intensità tra luglio e settembre 2026. Allarme per ondate di calore, siccità e piogge torrenziali: a rischio anche gli ultimi ghiacciai tropicali
“Il super El Niño è già presente e si intensificherà rapidamente, aumenta la probabilità di fenomeni meteorologici estremi”: l’allarme dell’Onu
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Il mondo deve prepararsi al ritorno in potenza di El Niño, che entro la fine dell’estate si trasformerà in un evento meteorologico di forte intensità, minacciando di alterare profondamente il clima globale. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), agenzia delle Nazioni Unite per il meteo e il clima, che ha invitato i governi a pianificare misure d’emergenza immediate. “Il fenomeno El Niño è già presente e dovrebbe s’intensificarsi rapidamente per raggiungere una forte intensità”, ha dichiarato Celeste Saulo, segretaria generale dell’OMM, confermando che gli effetti domino del ciclo climatico distorceranno le temperature e le precipitazioni in gran parte delle zone popolate del pianeta per diversi mesi.

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