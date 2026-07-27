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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:15

Spiava la ex fidanzata con un drone: un uomo è stato arrestato per stalking in Trentino Alto Adige

di Redazione Cronaca
Era già noto alle forze dell'ordine. Da diverso tempo si appostava nelle campagne vicine alla casa della donna e utilizzava un drone di ultima generazione per sorvolare l'abitazione, osservarla e monitorarne i movimenti
Spiava la ex fidanzata con un drone: un uomo è stato arrestato per stalking in Trentino Alto Adige
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Spiava la ex fidanzata con un drone. Ad Appiano, in Trentino Alto Adige, un uomo è stato arrestato per atti persecutori.

Era già noto alle forze dell’ordine. Da diverso tempo si appostava nelle campagne vicine alla casa della ex fidanzata e utilizzava un drone di ultima generazione per sorvolare l’abitazione, osservarla e monitorarne i movimenti. In passato aveva ricevuto un ammonimento dal questore per pedinamenti e condotte persecutorie nei confronti della stessa donna.

La vittima aveva chiesto più volte l’intervento delle autorità e proprio il giorno dell’arresto, il 16 luglio, aveva formalizzato una querela. Questa ha permesso alle forze dell’ordine di bloccare l’uomo con il drone in flagranza. Gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato per lo stalking, inclusi due smartphone e un tablet.

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