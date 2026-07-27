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Il Governo Meloni si avvicina al record di longevità e la premier cerca una location per la festa. Le date sono già state scelte, 4 e 5 settembre, ma il governo più longevo della Repubblica italiana non vuole festeggiare a Roma, troppo vuota in quelle date. Per la sua “Atreju fuori stagione”, come la definisce il quotidiano La Stampa, Meloni guarda al sud: non solo per le località di mare, ma perché la premier punta proprio alle regioni meridionali per costruire il suo prossimo successo elettorale.

La scelta è quindi ricaduta su Bari e in particolare sulla Fiera del Levante, uno degli spazi simbolici della città, perfetto per misurare il consenso della maggioranza nella sua ultima estate pre-elettorale. Ma Meloni dovrà cercare ancora: come riportato dal quotidiano, infatti, il palco è infatti già prenotato dal cantante Caparezza per un concerto del suo tour Orbit Orbit. Proprio l’autore di “Non siete Stato” voi sarà quindi l’ostacolo organizzativo della grande celebrazione politica.

Si cerca quindi un’alternativa: secondo La Stampa, tra le opzioni possibili c’è il Teatro Team da circa 2.500 posti, ma non si esclude ancora la soluzione della piazza piena vicino al mare. Dopo l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva il prossimo 4 agosto, la premier farà comunque una tappa in Puglia il 21 agosto per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto.