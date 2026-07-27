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Ultimo aggiornamento: 17:46

Due fratellini restano chiusi in macchina in autogrill: intervengono i vigili del fuoco

di Redazione Cronaca
In pochi minuti i due sono stati liberati e affidati ai controlli sanitari. Sono risultati in buone condizioni di salute e la famiglia ha potuto riprendere il viaggio
Due fratellini restano chiusi in macchina in autogrill: intervengono i vigili del fuoco
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A Somaglia, in provincia di Lodi, due fratellini di 7 mesi e 2 anni sono rimasti accidentalmente chiusi in auto. Durante una sosta in autogrill, i genitori sono scesi dalla vettura ma, prima che riuscissero a far scendere i due figli, il più grande ha chiuso la serratura mentre le chiavi erano ancora dentro la macchina.

I genitori hanno chiamato il 112 facendo scattare l’allarme. Così il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato una squadra e aperto l’automobile in pochi minuti. I due bambini sono stati affidati ai controlli sanitari della Croce Casalese, intervenuta con il 118, ma sono risultati in buone condizioni di salute. Non essendo necessario alcun ulteriore provvedimento sanitario, la famiglia ha potuto riprendere il viaggio.

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