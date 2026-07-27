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A Nocera Inferiore, nel salernitano, la pizzeria La Borgata ha subito un furto notturno in cui è stata svaligiata la cassa. A farlo sapere è proprio il proprietario Daniele Lanzara con un post su Facebook, in cui ha pubblicato una foto del ladro scattata dalle telecamere di sicurezza del locale.

“Il dato davvero allarmante è che, da qualche anno a questa parte, nella nostra città sembra si possa agire indisturbati: appartamenti, supermercati, banche e piccole attività come la nostra continuano a essere presi di mira”, continua il post, in cui Lanzara esprime una crescente preoccupazione, condivisa con i paesi vicini, che chi ha una propria attività veda vanificati i propri sacrifici da furti notturni come quello appena subito. “La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l’impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità“.

Secondo il proprietario della pizzeria, questa sensazione porta le persone a cercare giustizia privata: “È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero: quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, cresce la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti”. E conclude: “Noi continueremo a fare il nostro lavoro con onestà, ma chiediamo che chi lavora e rispetta le regole possa sentirsi realmente tutelato”.