Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:30

Sondaggi, anche per La7 Vannacci supera la Lega. Ma a destra chi cala di più è FdI

di Redazione Politica
Per Swg Futuro nazionale guadagna lo 0,3% in una settimana, salendo al 5,6% e staccando di due decimali il Carroccio. Ma a risentirne sembra soprattutto il partito di Giorgia Meloni
Sondaggi, anche per La7 Vannacci supera la Lega. Ma a destra chi cala di più è FdI
Icona dei commenti Commenti

Futuro nazionale cresce ancora e sorpassa la Lega anche per Swg. Secondo il sondaggio settimanale condotto dal’istituto per il TgLa7, il partito di Roberto Vannacci guadagna un altro 0,3% rispetto al 22 giugno, salendo al 5,6% e staccando di due decimali il Carroccio. A guardare i numeri, però, l’avanzata dell’ex generale non sembra avvenuta tanto ai danni del suo ex segretario Matteo Salvini, quanto della premier Giorgia Meloni: se la Lega rispetto alla settimana scorsa resta stabile al 5,4%, Fratelli d’Italia perde quasi mezzo punto e scende dal 27,7 al 27,3. Male anche Forza Italia, che cala dello 0,2 al 7,2%.

Già nelle scorse settimane vari istituti di sondaggi avevano stimato Futuro nazionale sopra il partito di via Bellerio. Il soggetto creato da Vannacci risulta sempre più decisivo per l’esito delle prossime elezioni politiche: al momento, infatti, per Swg la coalizione di governo (FdI-Fi-Lega-Noi moderati) si assesterebbe al 41,1% dei consensi, mentre un ipotetico “campo largo” di centrosinistra con Matteo Renzi arriverebbe al 43,4. Secondo il sondaggio, nell’opposizione il Pd resta stabile al 21,8%, mentre il Movimento 5 stelle sale al 13,3% (+0,1%). Alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,2% al 6,4, mentre Italia viva, il partito di Renzi, perde un decimale ed è stimato al 2,4.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione