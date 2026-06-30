Sondaggi, anche per La7 Vannacci supera la Lega. Ma a destra chi cala di più è FdI

Per Swg Futuro nazionale guadagna lo 0,3% in una settimana, salendo al 5,6% e staccando di due decimali il Carroccio. Ma a risentirne sembra soprattutto il partito di Giorgia Meloni

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Futuro nazionale cresce ancora e sorpassa la Lega anche per Swg. Secondo il sondaggio settimanale condotto dal’istituto per il TgLa7, il partito di Roberto Vannacci guadagna un altro 0,3% rispetto al 22 giugno, salendo al 5,6% e staccando di due decimali il Carroccio. A guardare i numeri, però, l’avanzata dell’ex generale non sembra avvenuta tanto ai danni del suo ex segretario Matteo Salvini, quanto della premier Giorgia Meloni: se la Lega rispetto alla settimana scorsa resta stabile al 5,4%, Fratelli d’Italia perde quasi mezzo punto e scende dal 27,7 al 27,3. Male anche Forza Italia, che cala dello 0,2 al 7,2%.

Già nelle scorse settimane vari istituti di sondaggi avevano stimato Futuro nazionale sopra il partito di via Bellerio. Il soggetto creato da Vannacci risulta sempre più decisivo per l’esito delle prossime elezioni politiche: al momento, infatti, per Swg la coalizione di governo (FdI-Fi-Lega-Noi moderati) si assesterebbe al 41,1% dei consensi, mentre un ipotetico “campo largo” di centrosinistra con Matteo Renzi arriverebbe al 43,4. Secondo il sondaggio, nell’opposizione il Pd resta stabile al 21,8%, mentre il Movimento 5 stelle sale al 13,3% (+0,1%). Alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,2% al 6,4, mentre Italia viva, il partito di Renzi, perde un decimale ed è stimato al 2,4.