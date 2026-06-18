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Il sorpasso è arrivato. Futuro Nazionale supera nei sondaggi la Lega. Roberto Vannacci, dopo l’affiancamento, prova così ad allungare sul suo ex partito, quello di Matteo Salvini che lo ha candidato nel giugno del 2024 al Parlamento europeo dando il via al “fenomeno” del generale. Secondo la rilevazione di Youtrend per Sky Tg24, Futuro Nazionale guadagna 1,5 punti percentuali rispetto al 29 maggio e si attesta 5,9%, lasciando dietro la Lega al 5,8% (-0,1%).

???? #Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: sorpasso di Futuro Nazionale (5,9%, +1,5 punti rispetto al 29 maggio) sulla Lega (5,8%, -0,1). Nella stessa rilevazione risultano in crescita il PD (22,2%, +0,5), FI (8,2%, +0,4) e AVS (6,8%, +0,4), mentre cala il M5S (12,1%, -1,4). pic.twitter.com/VY8yY7Z3lN — Youtrend (@you_trend) June 18, 2026

Il campo progressista avanti (in tutti gli scenari)

Nello stesso sondaggio risultano in crescita il Partito democratico al 22,2% (+0,5), Forza Italia al 8,2% (+0,4) e Alleanza Verdi-Sinistra al 6,8% (+0,4). Per Youtrend il calo maggiore (-1,4%) lo registra il Movimento 5 stelle che è stimato al 12,1%, mentre è stabile (+0,1%) Fratelli d’Italia, sempre primo partito al 27,8%. Secondo queste stime, il campo progressista sarebbe davanti al centrodestra anche se la coalizione di Giorgia Meloni decidesse di allearsi con il nuovo partito di Vannacci. Il centrosinistra, infatti è stimato al 44,3% se il centrodestra corre (al 43,2%) corre separato da Vannacci (al 4,9%). Rimane avanti, con il 46,4%, nello scenario di un centrodestra in coalizione con Futuro nazionale, al 45,4%. In pratica, secondo il sondaggio in centrodestra perderebbe, al momento, 2,7 punti percentuali rispetto alla somma in una corsa separata. Sempre secondo Youtrend il 56% degli elettori di Fdi si dice d’accordo con l’ipotesi di allargare la coalizione a Vannacci, mentre solo il 16% degli elettori di Forza Italia, Lega o Noi Moderati (e il 38% di quelli che oggi voterebbero Futuro Nazionale) si dice favorevole.

Romeo (Lega): “Stanchi di guardare i sondaggi”

Intanto Futuro Nazionale festeggia i sondaggi con un post sui social: “Ci avevano detto che era impossibile. Noi abbiamo iniziato a camminare. E adesso acceleriamo“, scrive il partito di Vannacci. Dall’ex partito del generale, invece, i commenti sono di diverso tenore: “Siamo un po’ stanchi tutti i giorni di guardare i sondaggi di Vannacci. Noi siamo qui per lavorare, siamo al governo, e la nostra preoccupazione è quella di dare risposte ai cittadini”, ha dichiarato il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo. Da Fratelli d’Italia invece si minimizza: “Quale sorpasso? Quello di Hamilton con la sua Ferrari?”, scherza il responsabile del programma del partito di Meloni, il deputato Francesco Filini intercettato in Transatlantico alla Camera. “Non guardiamo i nostri sondaggi, figuriamoci quelli degli altri…”, gli fa eco Ylenja Lucaselli, anche lei parlamentare Fdi, che prima sorride poi si fa seria: “Vedremo quando si va in cabina elettorale ma alla fine l’unico vero sondaggio è quello della cabina elettorale”.