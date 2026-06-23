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Francia e Argentina, Mbappé e Messi: le due finaliste della passata edizione dei Mondiali hanno nuovamente regalato spettacolo. Se però l’Albiceleste ha già blindato il primo posto nel suo girone e potrà “passeggiare” contro la Giordania in attesa dei sedicesimi, per i transalpini la situazione non è ancora delineata. Merito di una grande Norvegia guidata da Haaland, che battendo il Senegal è salita a sua volta a quota 6 punti: il primo posto nel gruppo I si deciderà tutto nello scontro diretto della terza giornata.

I risultati del 22-23 giugno

Giordania-Algeria 1-2

Norvegia-Senegal 3-2

Francia-Iraq 3-0

Argentina-Austria 2-0

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Il regolamento dei gironi

In caso di arrivo a pari punti all’interno dello stesso girone, la FIFA applicherà nell’ordine i seguenti criteri per stabilire la classifica finale:

Maggiore differenza reti complessiva;

Maggior numero di gol segnati;

Punti ottenuti negli scontri diretti;

Migliore differenza reti negli scontri diretti;

Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;

Classifica fair play (conteggio delle sanzioni e dei cartellini);

Sorteggio finale a opera della FIFA.

Per quanto riguarda le migliori terze, ci sarà una classifica a parte, composta appunto dalle 12 terze classificate. I criteri che si applicheranno per decretare le otto qualificate sono:

Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone;

Differenza reti risultante da tutte le partite del girone;

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

Punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone;

Sorteggio finale a opera della FIFA

Mondiali 2026, tutti i gironi

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama