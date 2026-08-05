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Ultimo aggiornamento: 11:21

Infinito Paltrinieri: vince il bronzo nella 5 km con un ultimo giro super. Poi alza la voce: “Tutti mi dicono che sono il loro idolo”

di Redazione Sport
Dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, il nuotatore italiano ha conquistato la prima medaglia nel fiume parigino: "Sono ancora competitivo"
Infinito Paltrinieri: vince il bronzo nella 5 km con un ultimo giro super. Poi alza la voce: “Tutti mi dicono che sono il loro idolo”
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Un bronzo dal peso specifico enorme. Intelligenza e reazione di un campionissimo. Dopo l’amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, Gregorio Paltrinieri reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km agli Europei di nuoto a Parigi. La gara è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che oggi è inarrivabile. Dietro di lui invece Betlehem – che nel finale ha tremato per il ritorno di Paltrinieri, autore di un ultimo giro super. Quinto Acerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Il nuotatore tedesco ha vinto in 55’40″2 precedendo l’ungherese David Betlehem, che ha chiuso in 55’42″6. Paltrinieri ha invece chiuso terzo a 55’44″7.

“Sono con due che stanno facendo la storia e va bene così, non è stata una stagione positiva ma alla fine sono andato a prendermi una medaglia importante, la prima sulla Senna, un tabu che si infrange“, ha spiegato a Rai Sport Paltrinieri, che dopo il quarto posto nella 10 km di ieri e il nono alle Olimpiadi di Parigi 2024, sempre nella 10 km, vince la sua prima medaglia nel fiume parigino. “Mi diverto ancora tanto, devo mettere qualcosa a posto sulla 10 km ma non mi ritengo fuori dai giochi. Ieri sono arrivato quarto, non lontano dai primi. Questa è come un’Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo”. I due davanti stanno facendo la storia, ma Paltrinieri continua a scriverla: “Sì sì, tutti i piccoli che arrivano mi dicono che ero e sono il loro idolo. Ho alzato il livello di questo sport e si vede. È un livello da piscina”.

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