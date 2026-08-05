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Un bronzo dal peso specifico enorme. Intelligenza e reazione di un campionissimo. Dopo l’amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, Gregorio Paltrinieri reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km agli Europei di nuoto a Parigi. La gara è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che oggi è inarrivabile. Dietro di lui invece Betlehem – che nel finale ha tremato per il ritorno di Paltrinieri, autore di un ultimo giro super. Quinto Acerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Il nuotatore tedesco ha vinto in 55’40″2 precedendo l’ungherese David Betlehem, che ha chiuso in 55’42″6. Paltrinieri ha invece chiuso terzo a 55’44″7.

“Sono con due che stanno facendo la storia e va bene così, non è stata una stagione positiva ma alla fine sono andato a prendermi una medaglia importante, la prima sulla Senna, un tabu che si infrange“, ha spiegato a Rai Sport Paltrinieri, che dopo il quarto posto nella 10 km di ieri e il nono alle Olimpiadi di Parigi 2024, sempre nella 10 km, vince la sua prima medaglia nel fiume parigino. “Mi diverto ancora tanto, devo mettere qualcosa a posto sulla 10 km ma non mi ritengo fuori dai giochi. Ieri sono arrivato quarto, non lontano dai primi. Questa è come un’Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo”. I due davanti stanno facendo la storia, ma Paltrinieri continua a scriverla: “Sì sì, tutti i piccoli che arrivano mi dicono che ero e sono il loro idolo. Ho alzato il livello di questo sport e si vede. È un livello da piscina”.