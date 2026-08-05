Lukaku, ci risiamo: non si presenta al ritiro del Napoli. Il club smorza: “Accordo comune”, ma il suo futuro è un caso

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Romelu Lukaku non si presenterà nel ritiro del Napoli. È un caso? Subito, la società ha voluto gettare acqua (tanta) su un potenziale fuoco che si sarebbe tramutato in incendio, dopo le parole di qualche giorno fa del suo agente Federico Pastorello. “Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra” ha voluto comunicare la società, per indicare come, a livello di mercato, un caso vero e proprio non ci sia. Ma che l’assenza faccia discutere comunque, è abbastanza chiaro. Perché dei tre belgi in azzurro, uno è certo di andare (Ngonge), uno di restare (De Bruyne, al netto di qualche strascico polemico già sopito), uno invece non lo sa. Ed è proprio Romelu. Che comunque verso altre squadre sta guardando eccome.

Prima di tutto, i giorni di permesso accordati con il direttore sportivo Manna: due. Quindi Lukaku, a regola, è atteso da Massimiliano Allegri nella giornata di venerdì. Allegri che peraltro ha sempre stimato tantissimo il giocatore (lo voleva qualche anno fa alla Juventus, quando strappò con l’Inter) e che per quanto sia consapevole di avere Hojlund davanti, sa anche che uno come Lukaku possa fare di certo comodo. Ma Lukaku costa tanto, è in scadenza, e per circa 10 milioni può essere ceduto senza creare buchi a bilancio.

Insomma, è un sacrificabile perfetto sull’altare del FFP e non è un caso che a interessarsi a lui siano in tanti. In particolare, piace molto all’Atlanta in America, un club disposto a investire anche molto per ottenere il sì del giocatore, che non ha affatto escluso la possibilità di lasciare l’Europa. Una situazione in divenire. Una situazione potenzialmente difficile, ancora con Romelu Lukaku al centro. Che arriva sempre bene accolto, ma tende a salutare con tante polemiche. Anche a questo, ormai, si è abituato.