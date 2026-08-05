"Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro", ha dichiarato il presidente della Figc

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di “coordinatore dei progetti delle attività giovanili“. Ad annunciarlo al telefono all’ANSA è stato il presidente della Figc, Giovanni Malagò. “Io e Ranieri l’abbiamo fortemente voluto – ha aggiunto Malagò – condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario”.

Malagò ha poi spiegato i motivi che lo hanno convinto a puntare su Zola, oltre che su Roberto Mancini come commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore tecnico e del Club Italia: “Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro – conclude il presidente Figc – rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro”. Già nel corso della conferenza stampa post della scorsa settimana, Malagò aveva preannunciato l’ingresso di una terza figura in Federcalcio, non escludendo da subito l’opzione Zola.

Artefice della ‘riforma’ che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (che in azzurro vanta 35 presenze e 10 reti da calciatore) torna in azzurro: si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. “Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo – dichiara Gianfranco Zola – a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani“.