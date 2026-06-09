Calendario Mondiali: date e orari delle partite, dove vedere in tv e streaming (Dazn e in chiaro sulla Rai)

Tutte le date e gli orari delle partite in programma tra Stati Uniti, Usa e Canada: ben 35 saranno visibili anche in chiaro

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Dall’11 giugno al 19 luglio Usa, Canada e Messico ospiteranno l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio, il primo a 48 squadre e il primo con 32 qualificate alla fase finale. Non ci sarà l’Italia, che salta la Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina. Aumentando il numero di squadre, cambia anche il regolamento delle nazionali che si qualificheranno ai sedicesimi di finale. Oltre alle prime due di ogni raggruppamento, da quest’anno si qualificano anche le migliori terze, che avranno una classifica “a parte”, con 12 squadre all’interno. Le 8 che faranno più punti avanzeranno ai sedicesimi di finale. Di seguito il calendario completo della competizione (con gli orari italiani), dove vedere in tv e streaming le partite e quali saranno visibili anche sulla Rai in chiaro.

Mondiali 2026, il calendario

Gruppo A

11 giugno, ore 21:00 | Messico – Sudafrica (Città del Messico)

12 giugno, ore 04:00 | Corea del Sud – Repubblica Ceca (Zapopan)

18 giugno, ore 18:00 | Repubblica Ceca – Sudafrica (Atlanta)

19 giugno, ore 03:00 | Messico – Corea del Sud (Zapopan)

25 giugno, ore 03:00 | Repubblica Ceca – Messico (Città del Messico)

25 giugno, ore 03:00 | Sudafrica – Corea del Sud (Guadalupe)

Gruppo B

12 giugno, ore 21:00 | Canada – Bosnia ed Erzegovina (Toronto)

13 giugno, ore 21:00 | Qatar – Svizzera (Santa Clara)

18 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles)

19 giugno, ore 24:00 | Canada – Qatar (Vancouver)

24 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Canada (Vancouver)

24 giugno, ore 21:00 | Bosnia ed Erzegovina – Qatar (Seattle)

Gruppo C

14 giugno, ore 24:00 | Brasile – Marocco (New York)

14 giugno, ore 03:00 | Haiti – Scozia (Boston)

20 giugno, ore 00:00 | Scozia – Marocco (Boston)

20 giugno, ore 03:00 | Brasile – Haiti (Philadelphia)

25 giugno, ore 00:00 | Scozia – Brasile (Miami)

25 giugno, ore 00:00 | Marocco – Haiti (Atlanta)

Gruppo D

13 giugno, ore 03:00 | Stati Uniti – Paraguay (Los Angeles)

14 giugno, ore 06:00 | Australia – Turchia (Vancouver)

19 giugno, ore 21:00 | Stati Uniti – Australia (Seattle)

20 giugno, ore 06:00 | Turchia – Paraguay (Santa Clara)

26 giugno, ore 04:00 | Turchia – Stati Uniti (Los Angeles)

26 giugno, ore 04:00 | Paraguay – Australia (Santa Clara)

Gruppo E

14 giugno, ore 19:00 | Germania – Curaçao (Houston)

15 giugno, ore 01:00 | Costa d’Avorio – Ecuador (Philadelphia)

20 giugno, ore 22:00 | Germania – Costa d’Avorio (Toronto)

21 giugno, ore 02:00 | Ecuador – Curaçao (Kansas City)

25 giugno, ore 22:00 | Curaçao – Costa d’Avorio (Philadelphia)

25 giugno, ore 22:00 | Ecuador – Germania (New York)

Gruppo F

14 giugno, ore 22:00 | Olanda – Giappone (Dallas)

15 giugno, ore 04:00 | Svezia – Tunisia (Guadalupe)

20 giugno, ore 19:00 | Olanda – Svezia (Houston)

21 giugno, ore 06:00 | Tunisia – Giappone (Guadalupe)

26 giugno, ore 01:00 | Giappone – Svezia (Dallas)

26 giugno, ore 01:00 | Tunisia – Olanda (Kansas City)

Gruppo G

15 giugno, ore 21:00 | Belgio – Egitto (Seattle)

16 giugno, ore 03:00 | Iran – Nuova Zelanda (Los Angeles)

21 giugno, ore 21:00 | Belgio – Iran (Los Angeles)

22 giugno, ore 03:00 | Nuova Zelanda – Egitto (Vancouver)

27 giugno, ore 05:00 | Egitto – Iran (Seattle)

27 giugno, ore 05:00 | Nuova Zelanda – Belgio (Vancouver)

Gruppo H

15 giugno, ore 18:00 | Spagna – Capo Verde (Atlanta)

16 giugno, ore 00:00 | Arabia Saudita – Uruguay (Miami)

21 giugno, ore 18:00 | Spagna – Arabia Saudita (Atlanta)

22 giugno, ore 00:00 | Uruguay – Capo Verde (Miami)

27 giugno, ore 02:00 | Capo Verde – Arabia Saudita (Houston)

27 giugno, ore 02:00 | Uruguay – Spagna (Zapopan)

Gruppo I

16 giugno, ore 21:00 | Francia – Senegal (New York)

17 giugno, ore 00:00 | Iraq – Norvegia (Boston)

22 giugno, ore 23:00 | Francia – Iraq (Philadelphia)

23 giugno, ore 02:00 | Norvegia – Senegal (New York)

26 giugno, ore 21:00 | Norvegia – Francia (Boston)

26 giugno, ore 21:00 | Senegal – Iraq (Toronto)

Gruppo J

17 giugno, ore 03:00 | Argentina – Algeria (Kansas City)

17 giugno, ore 06:00 | Austria – Giordania (Santa Clara)

22 giugno, ore 19:00 | Argentina – Austria (Dallas)

23 giugno, ore 05:00 | Giordania – Algeria (Santa Clara)

28 giugno, ore 04:00 | Algeria – Austria (Kansas City)

28 giugno, ore 04:00 | Giordania – Argentina (Dallas)

Gruppo K

17 giugno, ore 19:00 | Portogallo – RD Congo (Houston)

18 giugno, ore 04:00 | Uzbekistan – Colombia (Città del Messico)

23 giugno, ore 19:00 | Portogallo – Uzbekistan (Houston)

24 giugno, ore 04:00 | Colombia – RD Congo (Zapopan)

28 giugno, ore 01:30 | Colombia – Portogallo (Miami)

28 giugno, ore 01:30 | RD Congo – Uzbekistan (Atlanta)

Gruppo L

17 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Croazia (Dallas)

18 giugno, ore 01:00 | Ghana – Panama (Toronto)

23 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Ghana (Boston)

24 giugno, ore 01:00 | Panama – Croazia (Toronto)

27 giugno, ore 23:00 | Panama – Inghilterra (New York)

27 giugno, ore 23:00 | Croazia – Ghana (Philadelphia)

Fase finale