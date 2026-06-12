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Ultimo aggiornamento: 11:38

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: tutti a caccia del nuovo record

di Redazione Sport
Nel 2022 il capocannoniere fu Mbappé, che ora può alla testa della classifica all-time occupata da Klose. In una singola edizione, resiste invece il primato di Just Fontaine
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: tutti a caccia del nuovo record
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Tutti a caccia del nuovo record. I Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre, offrono agli attaccanti la grande occasione per segnare più gol. C’è un match in più, i sedicesimi di finale. Ci sono soprattutto molte più squadre materasso nei gironi. I due grandi favoriti per vincere il titolo di capocannoniere della Coppa del Mondo sono Kylian Mbappé e Harry Kane. Chissà se uno di loro riuscirà a superare Just Fontaine, l’attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite: ancora oggi detiene il primato di maggior gol segnati in una singola edizione dei Mondiali.

Mbappé, che fu capocannoniere in Qatar, potrebbe anche puntare al record all-time: ha 12 gol all’attivo, il primo è Miroslav Klose con 16. Attenzione anche a Leo Messi (7 gol nel 2022 per trascinare l’Argentina al titolo) ad oggi fermo a quota 13. Ci sono anche il 41enne Cristiano Ronaldo e il giovanissimo Lamine Yamal, senza dimenticare Erling Haaland (molto dipenderà dal percorso della Norvegia). La caccia al primato di gol è iniziata.

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Hyun-Gyu Oh – Corea del sud

1 gol segnato

1) In-Beom Hwang – Corea del sud

1 gol segnato

1) Julian Quinones – Messico

1 gol segnato

Mexico’s Julian Quinones (16) celebrates scoring their opening goal against South Africa during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

1) Raul Jimenez – Messico

1 gol segnato

1) Ladislav Krejci – Repubblica Ceca

1 gol segnato

Czechia’s Ladislav Krejci reacts after scoring against South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa)

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