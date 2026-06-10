Mondiali, albo d’oro: guida il Brasile con 5 titoli, poi Italia e Germania | Storia e classifiche

L'Argentina è campione in carica, la prima coppa andò all'Uruguay. L'Olanda ha disputato tre finali senza mai vincere

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Con l’inizio dei Mondiali 2026, al via tra Stati Uniti, Canada e Messico, il calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dal 1930, anno della prima edizione disputata in Uruguay su impulso dell’allora presidente FIFA Jules Rimet, la Coppa del Mondo è diventata l’evento sportivo più seguito del pianeta, capace di consacrare le più grandi nazionali della storia.

In 22 edizioni disputate, il trofeo è stato conquistato soltanto da otto Paesi. In cima all’albo d’oro c’è il Brasile, unica nazionale ad aver partecipato a tutti i Mondiali e vincitrice di cinque titoli (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Alle sue spalle figurano Germania e Italia con quattro successi ciascuna. Gli Azzurri, quattro volte campioni, sono i grandi assenti della manifestazione ormai da tre edizioni consecutive. Mentre l’Argentina, campione in carica dopo il trionfo in Qatar nel 2022, occupa il terzo gradino con tre vittorie.

Completano l’elenco delle nazionali iridate Francia e Uruguay, entrambe a quota due titoli, seguite da Inghilterra e Spagna, capaci di vincere una sola volta rispettivamente nel 1966 e nel 2010. Nessuna squadra appartenente a federazioni africane, asiatiche, nordamericane o oceaniche è mai riuscita a sollevare la Coppa del Mondo o anche soltanto a disputare una finale.

La storia del torneo racconta infatti il dominio quasi assoluto di Europa e Sudamerica. Delle 22 finali giocate, soltanto Paesi di questi due continenti hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione. Un equilibrio che potrebbe essere messo alla prova proprio nell’edizione 2026, la prima con 48 squadre partecipanti. Tra vecchie rivalità e nuove ambizioni, la corsa al titolo mondiale è pronta a ripartire ancora una volta.

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L’albo d’oro dei Mondiali di calcio

Uruguay 1930 – Uruguay (4-2 contro l’Argentina)

Italia 1934 – Italia (2-1 dts contro la Cecoslovacchia)

Francia 1938 – Italia (4-2 contro l’Ungheria)

Brasile 1950 – Uruguay (2-1 contro il Brasile)

Svizzera 1954 – Germania Ovest (3-2 contro l’Ungheria)

Svezia 1958 – Brasile (5-2 contro la Svezia)

Cile 1962 – Brasile (3-1 contro la Cecoslovacchia)

Inghilterra 1966 – Inghilterra (4-2 dts contro la Germania Ovest)

Messico 1970 – Brasile (4-1 contro l’Italia)

Germania Ovest 1974 – Germania Ovest (2-1 contro i Paesi Bassi)

Argentina 1978 – Argentina (3-1 dts contro i Paesi Bassi)

Spagna 1982 – Italia (3-1 contro la Germania Ovest)

Messico 1986 – Argentina (3-2 contro la Germania Ovest)

Italia 1990 – Germania Ovest (1-0 contro l’Argentina)

Stati Uniti 1994 – Brasile (0-0 dts, 3-2 dtr contro l’Italia)

Francia 1998 – Francia (3-0 contro il Brasile)

Corea del Sud e Giappone 2002 – Brasile (2-0 contro la Germania)

Germania 2006 – Italia (1-1 dts, 5-3 dtr contro la Francia)

Sudafrica 2010 – Spagna (1-0 dts contro i Paesi Bassi)

Brasile 2014 – Germania (1-0 dts contro l’Argentina)

Russia 2018 – Francia (4-2 contro la Croazia)

Qatar 2022 – Argentina (3-3 dts, 4-2 dtr contro la Francia)

La classifica delle Nazionali con più titoli Mondiali

1. Brasile – 5 titoli (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

2. Germania (Germania Ovest inclusa) – 4 titoli (1954, 1974, 1990, 2014)

2. Italia – 4 titoli (1934, 1938, 1982, 2006)

4. Argentina – 3 titoli (1978, 1986, 2022)

5. Francia – 2 titoli (1998, 2018)

5. Uruguay – 2 titoli (1930, 1950)

7. Inghilterra – 1 titolo (1966)

7. Spagna – 1 titolo (2010)

Nazioni che hanno disputato almeno una finale senza mai vincere il Mondiale

1. Paesi Bassi – 3 finali perse (1974, 1978, 2010)

2. Ungheria – 2 finali perse (1938, 1954)

2. Cecoslovacchia – 2 finali perse (1934, 1962)

4. Croazia – 1 finale persa (2018)

4. Svezia – 1 finale persa (1958)

La classifica per finali disputate dei Mondiali

1. Germania – 8 finali (4 vinte, 4 perse)

2. Brasile – 7 finali (5 vinte, 2 perse)

3. Italia – 6 finali (4 vinte, 2 perse)

4. Argentina – 6 finali (3 vinte, 3 perse)

5. Francia – 4 finali (2 vinte, 2 perse)

6. Paesi Bassi – 3 finali (0 vinte, 3 perse)

7. Uruguay – 2 finali (2 vinte)

8. Ungheria – 2 finali (0 vinte, 2 perse)

8. Cecoslovacchia – 2 finali (0 vinte, 2 perse)

10. Inghilterra, Spagna, Croazia, Svezia – 1 finale ciascuna