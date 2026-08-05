La tuffatrice originaria di Roma ha infatti vinto anche nel trampolino da tre metri, specialità olimpica. Nei giorni scorsi, aveva trionfato nel team event, nel sincro misto dal trampolino e nel trampolino da un metro

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Chiara Pellacani è nella storia dei tuffi. L’azzurra ai Campionati europei di Parigi ha concesso il bis e ha vinto il quarto oro in questa edizione. La tuffatrice originaria di Roma ha infatti vinto anche nel trampolino da tre metri, specialità olimpica. Nei giorni scorsi, Pellacani aveva vinto nel team event, nel sincro misto dal trampolino e nel trampolino da un metro. Pellacani, la ‘cinese d’Europa’ per la sua pulizia nei tuffi e doti tecniche, ha dominato la gara con un punteggio monstre, 358,05.

Argento alla britannica Yasmin Harper (318.70), bronzo alla russa neutrale Nadezhda Trifonova (312.40). Quarta l’altra finalista italiana, Elisa Pizzini con 306.25 punti. Per Chiara si tratta della decima medaglia continentale della carriera. Nella specialità del trampolino da tre metri, Pellacani ha raggiunto con tre ori, Tania Cagnotto (2009, 2015, 2016) e la svedese Anna Lindberg (2006, 2011, 2012), tutte ritirate. Solo la russa Yulia Pakhalina è riuscita a vincere di più, cinque volte (1997, 2000, 2002, 2004, 2008) e quando la cadenza dell’assegnazione del titolo continentale era ancora biennale e non annuale. “Sono venuta a Parigi per conquistare cinque ori in cinque gare. Quando l’ho dichiarato qualcuno magari avrà pensato che fossi spavalda; invece, sono semplicemente molto convinta, so il tanto lavoro che ho alle spalle, con Tommaso Marconi e con il team che mi segue”, ha dichiarato senza giri di parole dopo il successo.

Pellacani ha inoltre superato anche Tania Cagnotto per il numero di ori conquistati in un singolo Campionato europeo. La fuoriclasse trampolinista originaria di Roma, 23 anni, portacolori delle Fiamme Gialle che vive, si allena e studia a Miami in Florida, conquistando il titolo europeo anche nel trampolino da tre metri, ha superato Cagnotto che è stata la prima tuffatrice italiana a vincere una medaglia individuale ad un Europeo, Mondiale e Olimpiade.

Cagnotto, oggi vice presidente della Federnuoto e membro della giunta del Coni, in due edizioni degli Europei aveva fatto il bis, a Torino 2009 e Rostock 2015. Il team event e le gare di sincro misto, sono state inserite quando Cagnotto era al termine della carriera. Chiara Pellacani, allenata da Tommaso Marconi, è la quarta tuffatrice ad aver vinto almeno una volta il doppio oro dal trampolino agli Europei. In passato era accaduto alla russa Vera Ilyna nel 1995 e 1999, alla svedese Anna Lindberg nel 2006 e 2012, e tre volte alla Cagnotto, 2009, 2015 e 2016.