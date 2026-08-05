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Ultimo aggiornamento: 10:05

Incubo per Tare dopo i funerali di Baresi: l’ex Milan derubato durante il viaggio in treno

di Redazione Sport
La sua borsa è sparita dalla cappelliera dopo un attimo di distrazione: la polizia - grazie alle immagini di videosorveglianza - ha individuato il ladro e ha restituito tutto all'ex direttore sportivo rossonero
Incubo per Tare dopo i funerali di Baresi: l’ex Milan derubato durante il viaggio in treno
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Igli Tare è stato derubato durante il viaggio in treno da Milano a Roma, dopo esser stato al funerale di Franco Baresi. L’ex direttore sportivo del Milan è stato infatti derubato della propria borsa durante il tragitto, ma dopo l’intervento della Polizia Ferroviaria è riuscito a recuperare tutto e il presunto responsabile è stato arrestato. L’episodio è avvenuto al termine di una giornata particolarmente intensa dal punto di vista emotivo. Dopo aver preso parte ai funerali di Franco Baresi, celebrati nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Tare è salito su un treno diretto nella Capitale. Nel corso del viaggio, approfittando di un momento di distrazione, qualcuno avrebbe sottratto la borsa che il dirigente aveva sistemato sulla cappelliera.

Una volta arrivato alla stazione di Roma Termini, Tare si è rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria per sporgere denuncia. Grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto autore del furto in pochi minuti, rintracciandolo e procedendo al suo arresto. La borsa è stata quindi restituita a Igli Tare.

A ricostruire l’accaduto è stata la stessa Polizia attraverso i propri canali social. Nel messaggio pubblicato si legge: “Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L’uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi”.

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