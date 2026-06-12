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Ultimo aggiornamento: 16:14

Enorme incendio in un’azienda chimica di Mantova, alta colonna di fumo nera e autopompe in azione: le immagini dal drone

di Local Team per Il Fatto
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Ecco le immagini dall'alto dell'enorme incendio esploso nella mattinata di venerdì 12 giugno
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Ecco le immagini dall’alto dell’enorme incendio esploso nella mattinata di venerdì 12 giugno in un’azienda chimica di Mantova. Il grosso rogo ha interessato un magazzino di materiale plastico. Nelle immagini girate col drone si può vedere l’alta colonna di fumo denso e nero e le autopompe dei vigili del fuoco al lavoro.

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