Trump: “Su Hormuz molti progressi, possibile accordo oggi o domani”

“Sono stati fatti molti progressi” e un accordo “è possibile domani o dopodomani”, vale a dire mercoledì o giovedì. È quanto ha detto Donald Trump, poco prima di imbarcarsi sull’Air Force One a Los Angeles dove è ancora martedì sera allo scopo di raggiungere Las Vegas, a una domanda sull’ipotesi rilanciata da Axios, secondo cui l’intesa sull’apertura dello Stretto di Hormuz è attesa oggi, mercoledì 5 agosto. “Mi hanno chiamato e hanno detto: ‘Per favore, parliamonè. Vogliono parlare. La cosa buffa è che non l’avevano mai detto; dicono sempre: ‘Non trattiamo. Ma poi chiamano, vogliono parlare, stiamo parlando“, ha aggiunto.