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Ultimo aggiornamento: 13:04

Ventiduenne si tuffa nel lago di Como e sparisce davanti agli amici: recuperato il corpo all’alba dai sommozzatori

di Redazione Cronaca
È avvenuto a San Siro, nella frazione di Acquaseria, intorno alle 2 della notte tra il 3 e il 4 agosto
Ventiduenne si tuffa nel lago di Como e sparisce davanti agli amici: recuperato il corpo all’alba dai sommozzatori
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Un 22enne si è tuffato nel lago di Como intorno alle 2 della notte tra il 3 e il 4 agosto e non è più riemerso. È avvenuto a San Siro, nella frazione di Acquaseria. Il suo corpo è stato recuperato all’alba di questa mattina, intorno alle 6, dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Torino.

Il giovane si era tuffato nelle acque del lago dal pontile della località Acquaseria davanti agli amici, era riemerso solo per pochi istanti per poi andare a fondo e scomparire. Sul posto sono intervenuti i mezzi navali del 3° Nucleo della Guardia Costiera del lago di Como, i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. Le ricerche sono continuate tutta la notte ma quando i sommozzatori hanno individuato il corpo, non hanno potuto far altro che costatare la morte del 22enne.

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