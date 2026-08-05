È successo intorno alle 23 quando nel giardino erano presenti diverse famiglie. L'episodio è ora al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto è accaduto

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Una bambina è stata aggredita e azzannata da un cane randagio nella tarda serata di martedì 4 agosto, mentre si trovava con altri bambini in un parco comunale a Noicattaro, nell’hinterland barese. La piccola ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Attualmente è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

L’aggressione è avvenuta attorno alle 23, quando nel giardino erano presenti diverse famiglie. Secondo il racconto della madre della bambina, affidato a un messaggio pubblicato sui social, nel parco c’erano cinque bambini e il cane si sarebbe avvicinato improvvisamente, scagliandosi contro tre di loro. La figlia sarebbe quella ad aver riportato le conseguenze più gravi. La donna ha escluso che l’episodio possa essere stato provocato da comportamenti particolari o da una situazione di pericolo.

“Ci stavamo tranquillamente accingendo a ritornare a casa”, ha scritto. L’animale, secondo quanto riferito dalla madre, potrebbe essere un cane lupo randagio, ma anche questo aspetto è ancora da verificare. Dopo l’aggressione, alcune delle persone presenti sono intervenute per allontanare il cane e prestare i primi soccorsi alle bambine, in attesa dell’arrivo del 118. La madre ha ringraziato pubblicamente i residenti che hanno prestato aiuto nei momenti successivi all’attacco. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a verificare la presenza dell’animale nella zona. Alcuni residenti hanno inoltre riferito sui social che a Noicattaro si sarebbero già verificati episodi simili.