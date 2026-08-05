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Ultimo aggiornamento: 13:25

Giorgetti riferisce alla Camera sull’attivazione della clausola di salvaguardia per energia e difesa

di Redazione Politica
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Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti riferisce in Parlamento sull’attivazione della clausola di salvaguardia per l’energia e la difesa. Dopo l’intervento seguirà la discussione generale, poi la replica del titolare del dicastero di via XX Settembre e le dichiarazioni di voto finale sulle risoluzioni presentate dalla maggioranza e dalle opposizioni. Nel pomeriggio, il dibattito si sposterà al Senato.

Presenti in Aula, nel corso dell’intervento di Giorgetti, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il viceministro al Mef Maurizio Leo e i sottosegretari Federico Freni e Lucia Albano. Poche al momento anche le presenze sugli scranni della maggioranza. Più numerosi i deputati d’opposizione.

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