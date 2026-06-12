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Ultimo aggiornamento: 11:42

Mantova, incendio nell’impianto Versalis: a fuoco magazzino di materiale plastico. “Chiudete le finestre, non uscite”

di Redazione Cronaca
Ha generato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Fuori dalla fabbrica 800 operai e fermato l'esame di terza media in una scuola
Mantova, incendio nell’impianto Versalis: a fuoco magazzino di materiale plastico. “Chiudete le finestre, non uscite”
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Un incendio è divampato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis, nella zona industriale di Mantova, generando una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza e facendo temere possibili criticità ambientali.

Circa 800 operai al lavoro nel perimetro industriale sono stati evacuati e al momento non risultano feriti. Anche gli studenti di una scuola media, impegnati nell’esame di fine triennio, sono stati allontanati. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area.

Per motivi di sicurezza è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Mantova-Monselice e sono state chiuse alcune strade della zona. Sono state anche spostate tre ferrocistrene all’interno delle quali era presente cloruro di titanio. Al momento le cause del rogo restano ignote.

Il Comune di Mantova come quello di Trevenzuolo hanno inoltre disposto un’ordinanza precauzionale che invita la popolazione a chiudere le finestre e limitare le attività all’aperto, in attesa delle valutazioni sulla qualità dell’aria e sull’evoluzione del rogo.

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