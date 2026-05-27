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Non c’è pace per Valentino Rossi e per la sua famiglia. Ambra Arpino, la futura sposa del padre Graziano, è tornata a lanciare accuse pesantissime sulle pagine del Resto del Carlino. Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha denunciato la 55enne oltre un anno fa per circonvenzione d’incapace. Rossi accusa la donna di aver prelevato dal conto del padre 71enne diverse migliaia di euro: si era accorto di questi movimenti quando era diventato amministratore di sostegno di Graziano, prima che il tribunale di Pesaro gli revocasse l’incarico a marzo 2025 perché il padre era stato giudicato “in piena capacità di intendere e di volere“.

Il fascicolo nato dalla denuncia di Valentino Rossi è ancora aperto, come conferma la stessa Ambra Arpino: “Sto aspettando la decisione del giudice. Ma sono molto ottimista sul fatto che verrò prosciolta dall’accusa”, sostiene la donna. La battaglia legale tra i Rossi è presto diventata mediatica. Il campione di MotoGp si è chiuso nel silenzio e nel dolore: “È come se non avessi più un padre. La sua relazione ha portato a una frattura totale con la famiglia”. Versione confermata anche dai racconti della madre di Valentino Rossi, Stefania Palma: “Mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti“. Pure l’altra figlia di Graziano, Clara Rossi, è in causa con il padre: al centro c’è l’assegno di mantenimento che Graziano Rossi – sostenuto sempre da Ambra Arpino – avrebbe deciso di interrompere.

Nonostante Graziano Rossi abbia quindi distrutto i rapporti con entrambi i figli, la compagna e futura moglie non si placa. E minaccia nuove azioni legali: “Si è davanti alla classica causa temeraria per cui chi l’ha promossa ne pagherà le conseguenze“, dice a Il Resto del Carlino sulla denuncia di Valentino Rossi. Ambra Arpino muove perfino altre accuse: “Sono state dette cose su di me dalle donne di Valentino Rossi che voi non immaginate nemmeno… Sono stata definita una prostituta ad ore”. E ancora: “Sono stata anche aggredita dalle donne di Valentino e sono dovuta andare all’ospedale. E il tutto è suffragato e documentato dai certificati medici”.

Arpino poi torna a parlare del suo matrimonio: “Purtroppo per loro e contro tutto quello che hanno fatto a me e a Graziano, in questo caso ha vinto l’amore per cui ora realizziamo il nostro sogno e ci sposiamo“. Prima di chiudere con un’altra provocazione: “Valentino? È il figlio del mio futuro marito e quindi sarà invitato e sarà il benvenuto al nostro matrimonio”.