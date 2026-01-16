Dalle piste ai tribunali. Valentino Rossi contro il padre. O meglio, contro la compagna di papà Graziano. Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha infatti denunciato – come riporta Il Resto del Carlino – l’attuale fidanzata di Graziano, oggi 71enne e anche lui ex motociclista, per circonvenzione d’incapace. Valentino Rossi accusa la 55enne di aver prelevato dal conto del padre diverse migliaia di euro (176mila per la precisione), più altri 34mila in contanti, approfittando della sua condizione di debolezza. Ma per comprendere bene la questione bisogna fare un passo indietro.

Nel 2024 Valentino Rossi aveva chiesto e ottenuto di diventare amministratore di sostegno di Graziano: una perizia medica di parte aveva infatti stabilito che il padre fosse fragile e incapace di provvedere a sé stesso, pur potendo continuare a guidare l’auto e persino partecipare a gare di rally, altra sua passione dopo il ritiro. Ed è in questo periodo che Valentino Rossi ha notato che l’attuale compagna del padre – secondo la sua ricostruzione – ha prelevato dal suo conto 176mila euro (di cui 100mila con la causale “prestito”) più altri 34mila in contanti nel corso della loro relazione di 12 anni.

A distanza di un anno – a marzo 2025 – Graziano Rossi ha chiesto la revoca del controllo legale da parte del figlio, che però ha risposto negativamente. È cominciata quindi la prima battaglia legale, fino a quando il 4 marzo 2025 il giudice di Pesaro ha revocato l’amministrazione di sostegno a Valentino Rossi perché il padre era stato giudicato “in piena capacità di intendere e di volere“. Rossi non si ha presentato appello, ma ha deciso di denunciare per circonvenzione d’incapace l’attuale compagna del padre, 55enne e impiegata pubblica, per avergli sottratto le cifre citate.

La pm Irene Lilliu – della procura di Pesaro – ha incaricato vari specialisti psichiatrici di stabilire se Graziano Rossi sia davvero incapace di provvedere a sé stesso e ai suoi beni al punto da essere raggirato dalla compagna, come sostenuto dai legali e dagli psichiatri scelti dal figlio Valentino, oppure sia capace di intendere e volere come era già stato stabilito in sede civile e quindi di usare i propri beni e il proprio denaro come meglio crede. E lo psichiatra nominato dal gip ha confermato che – dopo una serie di perizie e controperizie, cinque con precisione – Graziano Rossi non ha alcun bisogno di un amministratore di sostegno. Una vicenda che non finirà qui: ora spetta alla procuratrice Lilliu decidere se archiviare il fascicolo d’indagine a carico della compagna di Graziano Rossi oppure se indagare ulteriormente sui movimenti del suo conto corrente.