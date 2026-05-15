La famiglia Rossi continua ad essere al centro di tensioni e battaglie giudiziarie. Da una parte le nozze ormai imminenti tra Graziano Rossi e la compagna Ambra Arpino, dall’altra l’inchiesta ancora aperta per circonvenzione di incapace e una nuova causa civile che coinvolge l’altra figlia Clara. Una storia familiare delicata, con Valentino Rossi sullo sfondo di tutta la vicenda. Ad annunciare il matrimonio è stata la stessa Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi da circa quindici anni. “Abbiamo già stabilito tutto, giorno, location e invitati. Sarà una cerimonia molto intima, non a Tavullia” ha rivelato a Il Resto del Carlino. Per il padre del campione di MotoGP si tratterà del terzo matrimonio civile.

L’annuncio arriva però in un momento ancora molto delicato. Ambra Arpino è infatti indagata per circonvenzione di incapace dopo la denuncia presentata da Valentino Rossi. Secondo l’accusa, la donna avrebbe approfittato di una presunta fragilità psichica di Graziano Rossi per ottenere denaro, circa 200mila euro. La vicenda era nata dopo la revoca del ruolo di amministratore di sostegno che Valentino Rossi aveva ricoperto per circa un anno nei confronti del padre. Successivamente, però, cinque perizie mediche hanno stabilito che Graziano Rossi sarebbe pienamente in grado di intendere e di volere e quindi capace di gestire autonomamente la propria vita e il proprio patrimonio.

Ora la Procura di Pesaro dovrà decidere se chiedere l’archiviazione oppure il rinvio a giudizio di Ambra Arpino. Lei, intanto, continua a mostrarsi fiduciosa e a Il Resto del Carlino afferma: “Dovranno stabilirlo i giudici se archiviare le accuse contro di me oppure rinviarmi a giudizio. Aspetto con fiducia, ma su questa vicenda voglio però aggiungere una cosa che è questa: se dovessimo trovarci di fronte ad una archiviazione è bene considerare per chi ha avviato il tutto anche eventuali effetti collaterali“. Parole che sembrano lasciare aperta la porta a possibili ulteriori sviluppi legali. Nel frattempo conferma che il matrimonio è ormai organizzato nei dettagli. “Se mi sposo presto con Graziano? Sì, è vero ma il giorno non lo posso dire anche se abbiamo ormai stabilito tutto compresa la location. Non rendo noti i particolari perché voglio che sia una cerimonia molto intima. Il matrimonio naturalmente sarà civile ma annuncio che non sarà celebrato in Comune a Tavullia. Poi in un secondo tempo ci sarà anche la festa che faremo all’interno della villa di Graziano quando ci saremo sposati”.

La versione di Ambra Arpino

Ambra Arpino promette poi di raccontare la sua versione dei fatti una volta conclusa la vicenda giudiziaria. “L’unica cosa che posso aggiungere, continua Ambra Arpino, è che come avremo notizie dalla Procura sul caso della mia denuncia, vi chiamerò tutti a casa, mi metto in cucina, poi mangiamo tutti assieme e vi racconterò per filo e per segno i particolari di questa storia, compresa la denuncia nei miei confronti per circonvenzione di incapace che va avanti da oltre un anno e mezzo.

Il nuovo scontro in casa Rossi

Ma le tensioni nella famiglia Rossi non finiscono qui. Si apre infatti anche un nuovo capitolo legale che riguarda Clara Rossi, figlia di Graziano nata dal secondo matrimonio con Lorena Quieti. Dopo mesi di tentativi per trovare un accordo privato, la questione è finita davanti al tribunale civile di Pesaro. Al centro dello scontro c’è l’assegno di mantenimento che Graziano Rossi avrebbe deciso di interrompere.

Clara, oggi vicina ai trent’anni, è laureata in lingue e coltiva da tempo la passione per la musica. In passato ha partecipato anche al festival di Rimini come cantante e all’inizio dell’anno ha pubblicato il singolo “Ore, ore, ore”. Secondo quanto emerso, la figlia vorrebbe continuare a ricevere il mantenimento economico dal padre, mentre Graziano Rossi ritiene di non dover più versare l’assegno. Anche in questo caso sarà un giudice a decidere. La prima udienza della causa sarebbe già stata fissata per la fine dell’estate.