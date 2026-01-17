“Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Sono preoccupato per il mio babbo”: parla Valentino Rossi

“È come se non avessi più un padre”. Valentino Rossi concentra tutta la sua angoscia in una singola frase. La vicenda è diventata improvvisamente pubblica nelle ultime ore: la battaglia legale tra il campione delle moto e suo padre Graziano, oggi 71enne. Al centro di tutto, i comportamenti di Rossi senior negli ultimi anni e la sua relazione con la compagna di 55 anni, compresi i movimenti in uscita dal conto corrente per 176mila euro. Raggiunto dal Corriere della Sera, Valentino Rossi però ci tiene subito a precisare: “Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano”. E poi aggiunge: “Questa è una vicenda dettata dall’amore, non da altro. Una situazione che rende me, tutti noi, molto tristi“.

La versione del pilota di Tavullia, leggenda della MotoGp. è chiara: “Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più”. Difficile pensare a Valentino e Graziano separati: in particolare gli appassionati di moto li ricordano spesso uno affianca all’altro nei box, tra passione e complicità. Il numero 46, diventato icona nel mondo, è un tributo del 9 volte campione del mondo al padre, che d’altronde gli ha trasmesso la passione per i motori e in particolare le due ruote. Il loro rapporto, stando alle parole di Valentino Rossi, oggi però è svanito nel nulla.

“La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena. Niente, tagliati fuori, tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia”, spiega Valentino Rossi, sottolineando come non sia l’unico della famiglia da cui il padre ha preso le distanze. “Un atteggiamento, se penso al mio babbo, che non riesco a spiegare e che mi porta a cercare di sapere come sta, che è successo per arrivare sino a questo punto. Per me, tutto ciò che accade, è dettato dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia“, ribadisce ancora Rossi.

Nel mezzo c’è stata la richiesta del pilota nel 2024 di diventare amministratore di sostegno di Graziano: una perizia medica aveva infatti stabilito che il padre fosse fragile e incapace di provvedere a sé stesso. Ottenuta e poi revocata, meno di un anno fa, su iniziativa del padre, che per il giudice è stato ritenuto invece “in piena capacità di intendere e di volere“. Successivamente, Valentino Rossi ha deciso quindi di denunciare la compagna di Graziano per circonvenzione d’incapace. Nel frattempo, nemmeno la nascita di Giulietta (nel 2022) e poi della seconda nipotina Gabriella, proprio nel gennaio scorso, hanno riavvicinato Graziano alla famiglia di Valentino.